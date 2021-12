Prosegue su Rai 3 l'appuntamento con la Serie TV italiana Un posto al sole, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato la sera alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 6 a venerdì 10 dicembre, il rapporto tra Silvia e Rossella sarà sempre più conflittuale e la ragazza deciderà di andare a vivere con il padre, anche se il suo proposito potrebbe non concretizzarsi. Inoltre Vittorio porterà avanti il suo intento di allontanare Speranza da lui, mentre Nunzio e Franco dopo numerose incomprensioni faranno pace.

Franco è preoccupato per il futuro di Nunzio

Nella puntata di Un Posto al sole che sarà mandata in onda lunedì 6 dicembre, Vittorio non saprà più come gestire Speranza che con il passare del tempo si è perdutamente innamorata di lui. A tal fine opterà mettere in pratica una strategia alquanto strana. Intanto Chiara sarà oppressa da tanti sensi di colpa e Nunzio tenterà di farla sentire meglio. Inoltre Fabrizio sarà in preda all'ansia perché si sta avvicinando il debutto in commercio delle "Marinelle".

Nell'episodio di martedì 7 dicembre, Franco discuterà con Nunzio in merito al suo futuro e non potrà che mostrare tutta la sua preoccupazione, visto che ormai è distratto totalmente da Chiara. Nel frattempo Fabrizio avanzerà una proposta a Marina e quest'ultima rifletterà su quale sia la cosa migliore da fare per la sua carriera lavorativa.

In tutto questo Vittorio sarà convinto di portare fino in fondo la sua missione.

Nunzio perdona Franco grazie ai consigli di Chiara

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 8 dicembre, la tensione con Silvia non si sarà per niente raffreddata, ma Rossella dovrà far fronte a un incontro con una persona alquanto sgradita.

Intanto Nunzio grazie ai consigli di Chiara e l'avvicinarsi del periodo natalizio, deciderà di riappacificarsi con Franco. Tra le altre cose gli chiederà però di mantenere fede a un patto. Inoltre Patrizio inviterà Samuel a non accettare assolutamente di corteggiare Speranza, per aiutare Vittorio.

Nella puntata di giovedì 9 dicembre, in casa Giordano ferveranno i preparativi per il Natale.

Patrizio invece sarà convinto di trascorrere le festività natalizie con Clara, ma le cose non andranno come previsto. Nel frattempo Silvia e Rossella continueranno a litigare, in quanto la ragazza non se la sentirà di perdonare il tradimento della madre. In tutto questo Raffaele ha intenzione di dare una lezione a Renato e a tal fine chiederà il supporto della bambina prodigio di palazzo Palladini.

Rossella ha deciso di vivere da sola con il padre

In base agli spoiler di venerdì 10 dicembre, Chiara sarà divorata dai sensi di colpa e presto potrebbe confessare quanto accaduto la sera dell'incidente. Intanto Clara proverà a prendere tempo con Patrizio. Infine Rossella ha deciso di trasferirsi in un'altra abitazione insieme al padre e stare così lontana da Silvia, ma Michele avrà una notizia che potrebbe modificare i desideri della figlia.