Giovedì 16 dicembre andranno in onda sul piccolo schermo gli ultimi due episodi di Un professore. Dante scoprirà da Manuel che anche Simone è al giro di Sbarra e si confiderà con Anita. Purtroppo, però, il figlio dell'insegnante di filosofia verrà coinvolto in un tragico evento che farà rivivere a suo padre il dramma del passato, ossia la morte del piccolo Jacopo , gemello di Simone. Le anticipazioni trapelate negli ultimi giorni, però, non rivelano informazioni sulle condizioni di salute del giovane Balestra e se lo studente morirà o sopravviverà.

Inoltre, al momento, non è chiaro se la dodicesima puntata sarà la fine definitiva della fiction di Rai 1 o se sia prevista una seconda stagione.

Un professore, trama 16 dicembre: Manuel confida a Dante la verità su Simone

Nella serata conclusiva della prima stagione di Un professore non mancheranno colpi di scena. Negli episodi precedenti, Manuel aveva iniziato a lavorare con Sbarra , commettendo reati per conto del losco imprenditore. Lo studente del Liceo confesserà un Dante che, oltre ad essere entrato in un brutto giro, anche Simone è andato a lavorare per lo sfasciacarrozze romano. A quel punto, Dante sarà turbato per avere la verità su suo figlio e quanto sta accadendo nella sua vita.

Un professore, puntata 16 dicembre: Dante scopre che Simone deve bruciare una libreria

Manuel rivelerà al suo insegnante di avere ricevuto un'arma da fuoco da Sbarra, per minacciare un uomo. Nella puntata andata in onda su Rai 1 nella serata del 9 dicembre, infatti, il figlio di Anita era andato da un negoziante, per intimidirlo e fargli saldare il debito che aveva con lo sfasciacarrozze.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dopo quell'episodio, lo studente aveva iniziato a confidarsi con il professore di filosofia, dicendogli che non sapeva come uscire dal giro di Sbarra. Purtroppo, però, nella puntata finale di Un professore, Balestra saprà che anche suo figlio prende affari, che ha ricevuto un compito dall'uomo. Simone, infatti, dovrà bruciare una libreria per conto dello sfasciacarrozze.

Un professore, finale 16 dicembre: Dante rivive il dramma del passato a causa di Simone

A quel punto, Dante sarà sconvolto e, come già accaduto nelle precedenti puntate, troverà conforto in Anita. La madre di Manuel, infatti, era vicina al professore di suo figlio, quando aveva scoperto, anni dopo, il segreto sulla notte che avevano passato insieme in ospedale, quando il piccolo Jacopo era morto. Nel frattempo, il giovane Balestra verrà coinvolto in un tragico evento che farà rivivere all'insegnante di filosofia quanto gli era accaduto in passato. Nella puntata di Un professore, andata in onda sul piccolo schermo giovedì 9 dicembre, era stato svelato il segreto sul passato di Dante , riguardo la morte del fratello gemello di Simone.

Le anticipazioni trapelate sulla puntata finale della fiction di Rai 1, informano che il giovane Balestra sarà coinvolto in un evento tragico che farà riaffiorare ricordi dal passato a suo padre. Pertanto, si potrebbe ipotizzare che il figlio del professore potrebbe rischiare di morire. Al momento, però, non è chiaro cosa accadrà al ragazzo e se cio che succederà sia qualche conseguenza di un reato commesso per conto di Sbarra o se lo studente verrà coinvolto in un incidente stradale. Non resta pertanto che attendere la serata di giovedì 16 dicembre, per scoprire cosa accadrà a Simone Balestra. Attualmente, inoltre, non è chiaro ancora se la dodicesima puntata di Un professore metta fine definitivamente alla fiction con Alessandro Gassmann o se sia prevista una seconda stagione, visto il successo ottenuto.