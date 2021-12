Un professore sta appassionando il pubblico di Rai 1 e la nuova fiction sta ottenendo successo. Nella serata di giovedì 9 dicembre andranno in onda due nuovi episodi e verranno trattate le vicende che coinvolgono Dante, i suoi studenti e suo figlio. Simone e Manuel consolideranno il loro rapporto che, da amicizia, diventerà qualcosa in più. Infatti, il giovane Balestra e il figlio di Anita si lasceranno andare alla passione. Nel frattempo, il professore di filosofia si recherà da Sbarra e avrà un confronto con lui, mentre Anita scoprirà il segreto di Dante, legato a quanto accaduto nella notte di tanti anni fa.

Un professore, episodi del 9 dicembre: Simone e Manuel hanno un momento di intimità

Nella serata di giovedì 9 dicembre ci sarà un colpo di scena su Rai 1. Infatti, nei nuovi episodi di Un professore, il rapporto fra Simone e Manuel subirà un'improvvisa svolta. Dopo avere reagito male al bacio che gli aveva dato in precedenza il figlio del professore di filosofia, il figlio di Anita cambierà idea. Infatti, dopo che Alice deciderà di lasciare Manuel, lo studente si recherà a una festa e inizierà a bere. Dopo qualche bicchiere di troppo, il giovane si lascerà andare alla passione con Simone. I due ragazzi vivranno un momento emozionante ma, purtroppo, verranno interrotti da un'emergenza, perché Giulio finirà in ospedale.

Un professore, trama del 9 dicembre: Dante chiede a Sbarra di lasciare in pace Simone

Nelle puntate di Un professore, che andranno in onda giovedì 9 dicembre, inoltre, continuerà ad essere presente il personaggio di Sbarra. Dante, infatti, si recherà dal losco imprenditore e avrà un confronto con lui. L'intento del professore di filosofia sarà quello di proteggere suo figlio dal brutto giro in cui è finito.

Balestra, pertanto, chiederà a Sbarra di lasciare in pace suo figlio, ma verrà cacciato via. Come di consueto, ogni episodio della nuova fiction Rai sarà caratterizzato da un filosofo e Stuart Mill sarà di ispirazione per il figlio di Anita, che deciderà di chiudere con Sbarra.

Un professore, puntate del 9 dicembre: Anita scopre il segreto di Dante ed è sconvolta

Nel frattempo, proseguiranno le vicende legate alla notte di tanti anni prima, in cui si erano incrociate le vite di Anita e Dante. Infatti, anche nella serata di giovedì 9 dicembre, nei nuovi episodi di Un professore, verranno aggiunti tasselli mancanti a quanto accaduto alla mamma di Manuel e al professore di filosofia. Infatti, Anita scoprirà il segreto che ha custodito il professor Balestra per tanti anni e per la traduttrice sarà un colpo al cuore. Dante, a causa della famosa notte in ospedale, continuerà a non vivere serenamente e, per questo motivo, reagirà male con Anita. Non resta che attendere il nuovo appuntamento con la fiction di Rai 1, per scoprire qualcosa in più sulle vicende legate al professore di filosofia.