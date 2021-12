Giovedì 9 dicembre va in onda la quinta puntata di Un professore, la fiction Rai con Alessandro Gassmann. Le anticipazioni su quello che succederà nel corso dei prossimi due episodi rivelano che ci sarà spazio per le novità legate al rapporto tra Manuel e Simone, i quali si ritroveranno a vivere un momento di grande intimità. Spazio anche alle vicende del prof Dante Balestra che si ritroverà ad affrontare le conseguenze della tresca clandestina con Cecilia.

Anticipazioni quinta puntata Un professore del 9/12: Simone confessa alla mamma di essere gay

Nel dettaglio, le anticipazioni della quinta puntata di Un professore prevista il prossimo giovedì 9 dicembre in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che Simone deciderà di raggiungere sua madre a Glasgow.

I due passeranno del tempo insieme e, in questa occasione, il ragazzo confesserà alla donna di aver capito di essere omosessuale.

Nel frattempo la relazione tra Dante e Cecilia subirà una battuta d'arresto nel momento in cui, il giovane Aureliano, scoprirà la verità su quanto sta accadendo tra sua mamma e il prof di filosofia.

Spazio anche alle vicende di Manuel: ispirato da una lezione sulla filosofia di Stuart Mill, il ragazzo deciderà di chiudere con il suo rapporto con Sbarra e quindi allontanarsi definitivamente da lui.

Manuel viene lasciato da Cecilia e va dal figlio di Balestra

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni della quinta puntata di Un professore prevista giovedì 9 dicembre in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che dopo essere rientrato in città, Simone decide di organizzare una festa per il suo compleanno.

Il figlio del prof Balestra, però, lo farà organizzandola in maniera clandestina all'interno della scuola, con la speranza di non essere scoperto e quindi di non finire nei guai.

Per Manuel, intanto, arriverà una cocente batosta da affrontare e superare: Cecilia, dopo aver vissuto diversi momenti di intimità col ragazzo, deciderà di chiudere la loro relazione e quindi lo "scaricherà" senza farsi troppi problemi.

Manuel e Simone in intimità: anticipazioni Un professore del 9 dicembre

Un durissimo colpo per Manuel che, dopo quella cocente delusione, deciderà di presentarsi alla festa di compleanno organizzata da Simone.

Le anticipazioni sulla quinta puntata di Un professore, rivelano che proprio in occasione della festa, complice qualche birra in più, Manuel finirà per cedere alla passione con il figlio di Balestra.

Simone e Manuel, infatti, finiranno per avere un incontro intimo. Il momento di intimità tra i due ragazzi verrà spazzato via da un'emergenza: Giulio ha bevuto più del dovuto e sarà necessario portarlo in ospedale.