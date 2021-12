Giovedì 16 dicembre alle ore 21:25 andrà in onda su Rai 1 l'ultima puntata della Serie TV "Un Professore", finora seguita ogni settimana da oltre 4 milioni di spettatori.

In base alle trame dell'undicesimo e dodicesimo episodio, Dante Balestra assumerà le difese del figlio e per questo sarà sospeso dal suo incarico, con il professor Lombardi che lo difenderà tra lo stupore generale. Inoltre Simone tenterà di parlare con Manuel del bacio scambiato la sera della festa, ma inutilmente, in quanto lo respingerà a più riprese.

Trame dell'ultima puntata: Pinna racconta a Dante di aver subito atti di bullismo

Il 16 dicembre in prima serata saranno trasmessi gli ultimi due episodi della serie tv di Rai 1 "Un Professore", che annovera nel cast attori come Alessandro Gassman, Claudia Pandolfi e Francesca Cavallin.

Nell'undicesimo episodio dal titolo "Rousseau", Dante riuscirà finalmente ad avere un approccio con Anita e le porgerà le sue scuse. L'uomo però non troverà il coraggio di raccontare al figlio la verità sul passato travagliato. Intanto la scuola sarà inagibile dopo la festa non autorizzata organizzata dai ragazzi e il docente andrà insieme a loro al Colosseo per spiegare in maniera dettagliata il pensiero del filosofo francese Rousseau. Il fine di Balestra è quello di comprendere se il gesto dei suoi alunni è nato per un atto di libertà o anarchia.

Nel frattempo Dante verrà sospeso dal servizio, in quanto ha dichiarato di avere consegnato lui stesso le chiavi al figlio. Il professor Lombardi prenderà le difese del collega, ma successivamente avrà un malore.

Inoltre Simone vorrebbe parlare con Manuel di quanto successo la sera della festa, ma l'amico lo eviterà in ogni modo. Deluso per il suo atteggiamento, il giovane Balestra andrà da Sbarra e si offrirà di lavorare per lui. In tutto questo Pinna troverà il coraggio di raccontare al suo professore il vile atto di bullismo di cui è stato vittima in passato.

Anticipazioni tv 'Un Professore': Manuel rivela a Dante di aver lavorato per Sbarra

Secondo le anticipazioni televisive del dodicesimo e ultimo episodio dal titolo "Nietzsche", Manuel sceglierà di rivelare al professore di aver lavorato a stretto contatto con il malavitoso Sbarra. Inoltre gli dirà che adesso il suo posto l'ha preso Simone e che l'uomo gli ha dato l'incarico di incendiare una libreria a scopo dimostrativo.

Dante non potrà che essere scioccato dopo queste rivelazioni.

Nel frattempo il professor Balestra troverà grande collaborazione e affinità in Anita. Infine a rendere le cose più difficili ci sarà un evento tragico che colpirà direttamente Simone, che porterà suo malgrado Dante a rivivere quel dolore che tanto lo ha turbato anni prima. Anche in questo caso a trovare le giuste risposte lo aiuterà Anita.