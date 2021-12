Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 27 al 31 dicembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende della coppia Genoveva e Felipe: la donna continuerà ad avere dei grandi dubbi sul conto del marito che appare completamente diverso rispetto al passato e per questo motivo deciderà di indagare.

Anticipazioni Una vita, trame 27-31 dicembre 2021: i dubbi di Genoveva

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Una vita che andranno in onda nel corso della settimana che va dal 27 al 31 dicembre 2021, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Genoveva, la quale continuerà ad avere dei seri sospetti sul conto di suo marito, persona di cui non si fida pienamente.

Non credendo alla buonafede del marito, l'astuta Salmeron continuerà ad indagare per cercare di arrivare alla verità assoluta.

Un modo di fare che comincerà a mandare in crisi Felipe, il quale non sarà per nulla contento di questa situazione che si è venuta a creare.

Felipe affronta sua moglie Genoveva dopo i mille dubbi

Gli spoiler delle nuove puntate di Una vita rivelano che, per tale motivo, Felipe deciderà di affrontare apertamente sua moglie.

L'uomo, quindi, continuerà a ribadire di non ricordare nulla del suo passato, motivo per il quale si dirà stufo del modo di fare dubitativo di sua moglie, che proprio non riuscirà a fidarsi di lui.

Nonostante l'affronto diretto di Felipe, la dark lady non si metterà l'anima in pace.

Le anticipazioni di Una Vita fino al 31 dicembre 2021, rivelano che Genoveva continuerà ad avere dei seri dubbi sul conto della persona che ha al suo fianco e non cambierà idea sul fatto che Felipe la stia soltanto ingannando.

Aurelio mette sotto ricatto Marcos: anticipazioni Una vita 27-31 dicembre

Occhi puntati anche su Marcos: le anticipazioni di queste nuove puntate di Una vita rivelano che l'uomo riuscirà a strappare una promessa importante da parte di Aurelio, il quale gli dice che non si avvicinerà più in nessun modo ad Anabel.

Al tempo stesso, però, Aurelio non si farà problemi a "ricattare" il suo avversario: in cambio, infatti, vuole che Marcos stipuli un nuovo contratto con i Quesada.

E poi ancora, in questi nuovi episodi di Una Vita previsti fino al prossimo venerdì 31 dicembre 2021, Genoveva si ritroverà a vivere un vero e proprio incubo che farà tornare a galla tutte le sue insicurezze mai sopite e cancellate del tutto.

Proprio per questo motivo, la perfida dark lady di Acacias, penserà di ripetere il viaggio di nozze che aveva fatto in precedenza con Felipe. L'avvocato accetterà la proposta? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap opera previsti a gennaio 2022 su Canale 5.