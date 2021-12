Prosegue l'appuntamento con la soap Una vita e le anticipazioni spagnole delle prossime puntate che andranno in onda tra qualche settimana su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Bellita. La donna partirà con suo marito Josè e la serva Alodia per un viaggio in Argentina, per andare a far visita a sua figlia. Da quel viaggio, però, non farà ritorno: la cantante verrà dichiarata morta e, solo col passare degli episodi, si scoprirà la verità su cosa è accaduto per davvero.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Bellita viene dichiarata morta

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole delle nuove puntate di Una Vita rivelano che nel momento in cui Bellita scoprirà che sua figlia ha partorito, deciderà di andare subito in Argentina per conoscere il nipotino.

Un viaggio che la donna intraprenderà insieme a suo marito Josè e alla loro domestica Alodia: peccato, però, che da quella trasferta, la donna non farà ritorno.

Una volta rientrati ad Acacias, Josè e Alodia annunceranno la morte della donna: una triste notizia per tutti gli abitanti del quartiere, anche se non mancheranno i dubbi sull'atteggiamento e il comportamento dell'uomo.

Il corpo di Bellita, infatti, non verrà riportato in Spagna ma Josè deciderà lo stesso di far celebrare il funerale per dare un ultimo addio alla donna.

Gli spoiler delle nuove puntate spagnole di Una Vita rivelano che le varie pettegole di Acacias, capitanate da Rosina, ben presto si renderanno conto del fatto che c'è qualcosa che non quadra in tutta questa situazione.

I sospetti di Rosina su Josè e Alodia

A destare grandi sospetti sarà soprattutto l'atteggiamento di Josè con la serva Alodia: i due appariranno sempre più complici e questo farà insospettire moltissimo i vari vicini del quartiere.

E così Rosina, desiderosa di scoprire tutta la verità e di smascherare la coppia di amante, comincerà a spiarli e seguirli di nascosto.

Il risultato finale, però, sarà a dir poco spiazzante e sorprendente: Rosina, infatti, scoprirà che Bellita non è morta e si renderà conto con certezza nel momento in cui la ritroverà seduta nel divano di casa sua, con il suo immancabile ventaglio tra le mani.

La verità su Bellita, ecco perché ha inscenato la sua morte: trame spagnole Una Vita

In un primo momento, Rosina crederà di aver avuto una visione della donna e che si trovi di fronte ad un fantasma, poi però scoprirà tutta la verità su questa intricata vicenda.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita, infatti, rivelano che Bellita ha dovuto mettere in scena la sua morte per liberarsi di un fan-stalker che cominciava a darle fastidio.

L'uomo, infatti, era diventato pericoloso con la donna e al fine di metterlo alle strette e di farlo arrestare, Bellita ha dovuto inscenare la sua morte in accordo con le forze dell'ordine che procederanno poi a trasportarlo in carcere.