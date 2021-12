Nuovo cambio programmazione per la soap opera Una vita, in onda tutti i giorni con buon successo di ascolti sulla rete ammiraglia Mediaset. Per tutto il periodo delle feste natalizie, i vertici del Biscione hanno scelto di non rinunciare all'appuntamento con la soap iberica che vede protagonisti Genoveva e Felipe. E così, complice l'assenza di Amici di Maria De Filippi, spetterà proprio agli abitanti di Acacias 38 tenere in mano le redini della prima parte del pomeriggio domenicale di Canale 5.

Cambio programmazione per la soap Una Vita: ecco cosa succederà durante le feste di Natale

Nel dettaglio, il cambio programmazione della soap Una Vita comincerà questa domenica 25 dicembre, quando in daytime non ci sarà un nuovo episodio in prima visione assoluta.

Eccezionalmente per questo sabato, infatti, l'appuntamento con la serie sarà cancellato dal palinsesto di Canale 5.

Dalle 13:45 in poi, infatti, verrà trasmessa la replica del concerto di Natale in Vaticano condotto da Federica Panicucci, che andrà in onda per la prima volta nella sera della Vigilia di Natale.

Il ritorno di Una Vita nella domenica pomeriggio

Tuttavia, i fan di Una Vita possono stare tranquilli, dato che un nuovo episodio della soap iberica andrà in onda già domenica 26 dicembre.

La serie, infatti, tornerà a occupare la fascia del pomeriggio festivo dalle 14:10 alle 14:50 circa, rimasta orfana del pomeridiano di Amici 2021.

Il talent show di Maria De Filippi, infatti, osserverà un periodo di stop e di pausa dal palinsesto della rete ammiraglia, nonostante tutti gli allievi saranno comunque presenti all'interno della casetta, dove passeranno il periodo delle feste per cercare di stare isolati e tenersi lontani dal pericolo Covid-19.

Tuttavia, il prossimo 26 dicembre così come il 2 gennaio 2022, la domenica pomeriggio di Canale 5 subirà delle modifiche e al posto di Amici 21 ci sarà prima l'appuntamento con Beautiful e poi quello con la soap iberica Una Vita.

Le anticipazioni di Una Vita: Genoveva dubita di Felipe

Le due soap saranno in onda anche sabato 1° gennaio 2022, sempre nella solita collocazione pomeridiana.

Ma cosa succederà nei prossimi episodi di Una Vita previsti nel corso delle prossime settimane in tv? Le anticipazioni rivelano che Genoveva continuerà ad avere dei seri dubbi sul conto di suo marito Felipe, di cui proprio non riuscirà a fidarsi del tutto.

A nulla serviranno le rassicurazioni di Felipe che tenterà in tutti i modi di tranquillizzare la dark lady, provando a convincerla del fatto che non ricordi davvero nulla della loro relazione. Genoveva, però, continuerà ad essere ferma e decisa sulla sua posizione e non si fiderà dell'avvocato.