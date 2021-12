La soap opera Una vita chiude i battenti anche su Canale 5. Dopo la messa in onda del finale di sempre in Spagna, ecco che anche per gli spettatori italiani si sta avvicinando il fatidico momento legato alla messa in onda degli ultimi episodi di sempre della serie con protagonista Genoveva Salmeron. Un finale che si preannuncia particolarmente scoppiettante e ricco di colpi di scena e che, sicuramente, non deluderà le aspettative dei numerosi fan e spettatori che in questi anni hanno seguito con passione le vicende dei vari protagonisti di Acacias.

Mediaset, la soap opera Una Vita chiude i battenti su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Una Vita rivelano che dallo scorso anno la soap ha chiuso definitivamente i battenti in patria.

Complice il caso di ascolti registrato con l'ultima stagione, si è scelto di optare per la chiusura definitiva e la conseguente cancellazione dalla programmazione.

Un destino in parte "crudele" per i numerosi spettatori che in questi anni si sono appassionati alle vicende dei vari abitanti di Acacias 38, tanto da rendere questa soap una delle più viste e seguite del pomeriggio di Canale 5.

Ecco quando vanno in onda le ultime puntate di Una Vita

Ma quando andrà in onda il finale di sempre della soap opera?

Al momento, mancano all'appello ancora 180 episodi, il che vuol dire che Una Vita saluterà per sempre il pubblico italiano nel corso del 2022.

Gli ultimi episodi di sempre della soap opera spagnola sono previsti entro l'inizio di questa estate: il mese di giugno dovrebbe essere quello in cui andrà in onda il gran finale di Una Vita, dove si scoprirà che fine faranno i vari abitanti di Acacias 38.

Al termine di questa fortunata soap, Mediaset dovrebbe lanciare un nuovo prodotto quotidiano: trattasi di Dos Vidas, una nuova soap spagnola di cui hanno già acquistato i diritti per la messa in onda nel nostro Paese.

Le anticipazioni sul gran finale di Una Vita: la morte di Genoveva

Intanto, però, i colpi di scena non mancheranno neppure nel corso delle ultime puntate di sempre di Una Vita: le anticipazioni spagnole sulle nuove trame della soap opera rivelano che per la dark lady Genoveva Salmeron, ci sarà spazio per una drammatica uscita di scena.

La perfida signora di Acacias, infatti, morirà vittima della vendetta del suo nuovo marito e anche di un avvelenamento lento e progressivo da parte di sua figlia Gabriela, che tornerà ad Acacias dopo un lungo periodo di assenza.

Occhi puntati anche sulle vicende di Felipe: l'avvocato dopo essersi sbarazzato per sempre della perfida Genoveva, smascherando tutte le sue cattive azioni di questi anni, riuscirà finalmente a ritrovare il sorriso e la felicità di una volta, grazie ad un nuovo amore.