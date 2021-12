Molte novità attendono i fan di Una vita nelle puntate in onda dal 2 all'8 gennaio. Genoveva cadrà nella trappola di Felipe e confesserà finalmente l'omicidio di Marcia. La dark lady verrà arrestata e subito dopo, ci sarà un salto temporale che sposterà le vicende avanti di qualche mese. Ebbene, sarà proprio in questo frangente, che i telespettatori scopriranno che Felicia e Bellita saranno morte.

Santiago tortura Felipe per far confessare Genoveva

Le puntate di Una vita in onda sino all'8 gennaio saranno ricche di avvenimenti straordinari. In primis, i telespettatori vedranno Felipe e Genoveva nelle mani dei rapitori.

La dark lady scoprirà che uno dei sequestratori è Santiago. Lolita intanto, continuerà ad accusare strani malesseri che i medici attribuiranno allo stress. Marcos intanto, sarà sotto pressione visto che i fratelli Quesada lo costringeranno ad accettare l'accordo con il padre. Per questo, Bacigalupe dovrà affrontare un viaggio di affari in Messico. Nel frattempo, Santiago sottoporrà Felipe a delle torture per costringere Genoveva a confessare la verità sulla morte di Marcia. La donna però, sembrerà non voler cedere.

Genoveva confessa l'omicidio di Marcia nelle prossime puntate di Una vita

Con il prosieguo delle puntate, Lolita partirà con Moncho, assentandosi per qualche giorno da Acacias. Nel frattempo, Natalia approfitterà della situazione e civetterà con Antonito.

Marcos invece, si appresterà a partire per il Messico per un faccia a faccia con il suo socio Salustiano e questo fatto preoccuperà non poco Felicia e Anabel. Santiago intanto, torturerà Felipe di fronte a Genoveva la quale sarà inorridita. La donna sarà ignara che si tratta di una trappola ordita da Alvarez Hermoso con la complicità di Santiago, Mendez e Laura per farle confessare l'omicidio di Marcia.

Il piano dei quattro andrà a buon fine, visto che Salmeron alla fine ammetterà le sue responsabilità: tuttavia, solo dopo aver confessato capirà di essere caduta in trappola.

Salto temporale in Una vita: Genoveva in carcere, Felicia e Bellita morte

Genoveva capirà di aver perso per sempre non solo l'amore ma anche la libertà.

Dopo questo avvenimento, in Una vita ci sarà un piccolo salto temporale: le vicende si sposteranno avanti di qualche mese. Genoveva Salmeron si troverà in carcere in attesa di giudizio e mediterà vendetta contro Felipe. Dopo il salto temporale, i telespettatori scopriranno che Felicia avrà perso la vita. Tutto sarà più chiaro nel momento in cui Marcos farà ritorno ad Acacias dal viaggio in Messico. La moglie infatti, sarà morta proprio durante la sua assenza e Bacigalupe chiederà informazioni sul decesso ad Anabel. Non sarà l'unico lutto che sconvolgerà il quartiere: José Miguel infatti, tornerà dall'Argentina ma con lui non ci sarà la moglie Bellita. Dominquez comunicherà ai vicini che la cantante sarà deceduta. Due morti misteriose su cui si farà luce nelle puntate seguenti della soap iberica.