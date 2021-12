Continua su Canale 5 l'appuntamento con la serie tv iberica "Una vita", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 6 a sabato 11 dicembre, Liberto vorrà in ogni modo che Felipe sappia la verità, ma Genoveva non è per niente d'accordo. Inoltre ad Acacias arriveranno Aurelio e Natalia Quesada con l'intento di vendicarsi dei Bacigalupe, mentre Bellita apprenderà che Cinta ha una gravidanza a rischio e non se la sentirà di cantare davanti al re.

Mendez annuncia a Genoveva l'avvio di un'indagine sulla scomparsa di Velasco

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 6 all'11 dicembre, nonostante la paura per avere visto un uomo uscire dal palazzo a volo coperto, Genoveva farà di tutto per non nascondere la felicità di stare insieme a Felipe. Il vicinato però faticherà a comprendere questo suo comportamento. Intanto Mendez vedrà casualmente per strada la Salmeron e la informerà sul fatto che sono state avviate delle indagini in merito alla scomparsa di Velasco. Il commissario spererà di poter carpire qualche informazione, ma non andrà a buon fine.

Nel frattempo Bellita apprenderà che la gravidanza di Cinta è a serio rischio e non se la sentirà di cantare davanti al re, ma José Miguel proverà a farla desistere.

In tutto questo Ramon sarà molto infastidito nel vedere la altezzosità con la quale Antonito si rivolge agli altri.

Sabina allontana il rapinatore a colpi di scopa

Secondo le anticipazioni televisive fino all'11 dicembre, una persona con il volto coperto metterà davanti la porta dell'abitazione di Genoveva una scatola. All'interno troverà dei ritagli di giornale che hanno come tema la morte di Marcia e Salmeron ne resterà molto scossa.

Intanto Antonito sarà molto felice nell'essere circondato da tante giovani belle donne, ma questa cosa non piacerà a Lolita. Inoltre Felicia sarà infuriata con Susana per alcune considerazioni fatte riguardo le sue nozze e su Camino e reagirà in maniera veemente contro di lei.

Nel frattempo la bottega di Lolita subirà una rapina gettando nel terrore più totale lei, Carmen e Susana.

Liberto invece sceglierà di raccontare tutta la verità a Felipe, ma l'avvocato lo fermerà dicendogli come preferisce non sapere nulla e restare felice accanto alla moglie. In tutto questo Sabina con colpi di scopa allontanerà via il rapinatore e tutti si congratuleranno con lei, mentre Lolita ha uno svenimento.

Santiago vuole vendicare Marcia

In base agli spoiler della prossima settimana, Felipe confesserà a Genoveva che Liberto voleva dirgli tutto, ma lui non ne voluto sapere niente. Salmeron negherà tutto, ma la tranquillità durerà poco in quanto la donna troverà un biglietto di minacce. Intanto Aurelio e Natalia Quesada sono giunti nel quartiere, con l'obiettivo di vendicarsi dei Bacigalupe.

Inoltre Cesareo vedrà Santiago e quest'ultimo gli dirà che ha l'intento di fare giustizia per Marcia.

Nel frattempo Lolita non vorrà farsi curare, ma Carmen le suggerirà che forse potrebbe aspettare un bambino. In tutto questo Liberto ribadirà a Genoveva come Felipe debba sapere la verità. Infine Aurelio si incontrerà con Marcos e si capirà subito che tra di loro c'è molta rivalità, mentre si scoprirà che Natalia e Anabel sono amiche d'infanzia.