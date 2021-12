Tanti colpi di scena movimenteranno le puntate di Una vita trasmesse dal 13 al 18 dicembre sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera raccontano che Felicia Pasamar ridurrà in lacrime Susana Sotelo. Genoveva Salmeron, invece, sospetterà che Felipe Alvarez Hermoso non abbia perso la memoria.

Una vita, puntate 13-18 dicembre: Felicia riduce in lacrime Susana

Le anticipazioni delle puntate di Una vita dal 13 al 18 dicembre su Canale 5 raccontano che Aurelio inviterà Marcos a seguire alcune indicazioni suggerite da Salustiano se non vuole finire nei guai.

Purtroppo la proposta sarà recepita male dal Bacigalupe, che punterà un arma contro il Quesada.

Natalia, invece, fingerà di essere una buona amica con Anabel, sebbene lo faccia per un tornaconto personale. Ed ecco che quest'ultima bacerà Miguel davanti alla Quesada, rendendo ufficiale il loro fidanzamento.

Felicia ridurrà in lacrime Susana dopo averla presa a brutte parole per aver difeso la figlia. In seguito, l'ex ristoratrice confiderà a Rosina che Camino si è trasferita a Parigi per stare con Maite. Alla fine, la Rubio convincerà la Pasamar a perdonare l'ex sarta.

Genoveva sospetta che Felicia stia fingendo la sua amnesia

Nelle puntate 13-18 dicembre di Una vita, Santiago si nasconderà in casa Dominguez, rimasta deserta dopo la loro partenza.

L'uomo, infatti, mediterà una vendetta dopo aver ascoltato i discorsi intimi di Genoveva e Felipe. Ma ecco che Becerra verrà trovato da Cesareo, che gli intimidirà di abbandonare l'abitazione. Qui, il portiere dirà al cubano che non ha intenzione di coprirlo, sebbene quest'ultimo gli prometta di rendere giustizia per Marcia.

Casilda chiederà a Felipe se si ricorda di Marcia mentre Rosina consiglierà a Genoveva di raccontare al marito la propria versione dei fatti. A tal proposito, la darklady sospetterà che l'avvocato stia fingendo la sua amnesia quando farà un commento sulla morte di Ursula. Inoltre, la Salmeron apparirà sempre più in ansia dopo il ricevimento di una nuova missiva molto minacciosa.

Natalia e Aurelio si imbucano alla festa di nozze di Marcos

Antonito non coglierà il desiderio di Lolita di diventare nuovamente madre, in quanto troppo preso dalla sua carriera politica. A tal proposito, il Palacios jr passerà molto tempo fuori per lavoro, indispettendo la moglie.

Aurelio e sua sorella si imbucheranno alla festa di nozze di Felicia e suo marito per presentarsi ai vicini. Qui, i Quesada inizieranno a comportarsi male con Anabel, scatenando le ire funeste di Miguel. Fortunatamente Marcos impedirà che la rissa degeneri mentre Natalia non esiterà ad abbordare Antonito, scatenando la gelosia di Lolita.