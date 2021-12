Partenze e nuovi arrivi saranno al centro delle puntate di Una vita in programma dal 6 all'11 dicembre su Canale 5. Le trame della soap narrano che Aurelio e Natalia Quesada giungeranno ad Acacias. Invece Bellita Del Campo e José Miguel Dominguez partiranno alla volta dell'Argentina.

Anticipazioni Una vita: puntate dal 6 all'11 dicembre

Le anticipazioni di Una vita dal 6 all'11 dicembre riportano che Mendez informerà Genoveva di avere intenzione di indagare sulla morte di Velasco. Le indagini del commissario, però, presto giungeranno ad un punto morto.

Intanto un uomo misterioso lascerà una scatola sul portone dell'abitazione della dark lady. Quest'ultima rimarrà alquanto turbata dal pacco. Le paure di Salmeron aumenteranno nel momento in cui scoprirà che lo scatolo contiene dei ritagli di giornale che parlano della morte di Marcia.

Liberto cercherà di mettere in guardia Felipe su Genoveva. Tuttavia, l'avvocato pregherà l'amico di non rivelargli nulla perché non vuole sapere niente del passato della moglie.

Santiago farà ritorno ad Acacias per vendicarsi di Genoveva.

Bellita e José Miguel si imbarcano per l'Argentina

Nelle prossime puntate di Una vita, Bellita sarà in ansia quando apprenderà che sua figlia rischia di perdere il bambino. Per questo motivo deciderà di prepararsi a partire per l'Argentina, annullando l'esibizione alla presenza del re.

Del Campo e José Miguel comunicheranno alla domestica Alodia che dovrà andare con loro, nonostante abbia paura di viaggiare in nave.

Miguel continuerà a corteggiare Anabel, mentre i suoi nonni Roberto e Sabina continueranno a portare avanti la loro attività misteriosa al ristorante.

Ramon sarà amareggiato dal comportamento del figlio Antonito, così come Lolita che non sopporterà che il marito sia circondato da numerose ammiratrici.

Casado avrà un malore e Carmen le consiglierà di farsi vedere da un medico perché pensa che possa essere incinta.

Aurelio e Natalia arrivano in paese per vendicarsi dei Bacigalupe

Felicia affronterà a muso duro Susana dopo aver ascoltato i suoi commenti al vetriolo sul suo matrimonio con Marcos, e su Camino. Intanto ad Acacias giungeranno i fratelli Quesada.

Aurelio e Natalia saranno decisi a vendicarsi dei Bacigalupe per quello che è successo in passato in Messico. I rapporti tra Aurelio e Marcos appariranno subito tesi, mentre Anabel e Natalia dimostreranno di essere amiche d'infanzia.

Sabina sventerà una rapina nella bottega di Lolita. Dopo aver appreso la notizia, i vicini loderanno il coraggio della ristoratrice.

Infine Antonito capirà di aver esagerato e si scuserà col vicinato, dicendo che vuole essere trattato alla pari, senza alcun tipo di privilegio.