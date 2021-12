Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera iberica intitolata 'Una vita', che racconta il tormentato e malato amore di Genoveva Salmeron per l'avvocato Felipe Alvarez Hermoso. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 2 all'8 gennaio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla simpatia nata fra Fabiana e Baltasar, sui misteriosi regali ricevuti da Antonito, sul rapimento di Felipe e Genoveva (e sul conseguente arresto di quest'ultima) e sulla morte di Bellita e Felicia.

Lolita parte con Mocho

Le anticipazioni di 'Una vita' ci segnalano che Carmen e Casilda uniranno le loro forze per trovare un nuovo pretendente per Fabiana, senza sapere che quest'ultima ha stretto una tenera amicizia con il musicista Baltasar. Servante osserverà la coppia da lontano, cercando di nascondere una punta di gelosia. Antonito riceverà in regalo una scatola di costosi sigari cubani, scoprendo poco dopo che, ad inviarglieli, è stato un rappresentante di imprese minerarie nel tentativo di corromperlo. Nel frattempo, i medici non riusciranno a capire quale sia la causa dei malesseri fisici di Lolita, finendo per attribuire il tutto allo stress. Più tardi, la donna deciderà di partire insieme a Moncho, lasciando Antonito alle prese con le avances di Natalia.

A causa delle minacce dei Quesada, Anabel interromperà la sua storia d'amore con Miguel, lasciandolo esterrefatto.

Santiago tortura Felipe

Dopo essere stata rapita con Felipe, Genoveva scoprirà che l'identità del loro rapitore è Santiago Becerra, intenzionato a farle confessare l'omicidio di Marcia. Per farla parlare, il cubano torturerà Felipe di fronte a lei, costringendola ad ammettere davanti al marito di essere stata processata per la morte della ragazza.

Dopo aver assistito alle sofferenze dell'avvocato, Genoveva finirà per confessare di aver ucciso Marcia, scoprendo, con sgomento, di essere caduta nella trappola ideata da Felipe, Santiago, Mendez e Laura. Dopo aver confessato, la donna verrà arrestata e condotta in carcere. Lì, Genoveva giurerà vendetta a Felipe. Liberto e Rosina saranno costretti a rimandare il loro viaggio a causa di un forte raffreddore che li costringerà a rimanere a casa.

Marcos scenderà a patti con i Quesada, accettando di partire per il Messico per incontrare Salustiano.

Marcos ritorna ad Acacias

Dopo un salto temporale non ben precisato, le vicende della soap riprenderanno con Genoveva chiusa in carcere in attesa di giudizio. Nel frattempo, le finanze del ristorante Nuovo secolo entreranno in crisi quando Sabrina e Roberto si renderanno conto che gli scavi nel magazzino sono più costosi del previsto. Marcos rientrerà dal Messico, scoprendo che Felicia è morta in sua assenza. Anche Jose Miguel farà rientro ad Acacias, portando con sé la triste notizia che Bellita è morta in Argentina. Genoveva chiederà un colloquio in carcere con Ramon, scoprendo che anche lui faceva parte del complotto nel quale è stata incastrata.