Gianni Sperti, il celebre opinionista di Uomini e donne, continua a tenere banco anche sui social. In queste ultime ore, il protagonista della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, ha mostrato ai suoi numerosi fan il nuovo tatuaggio che ha inciso sul suo corpo. Fin qui niente di male se non fosse che si tratta di un tatuaggio di coppia, che Gianni ha voluto fare con Pasquale Capo, modello e indossatore molto seguito sui social network.

Gianni Sperti mostra il tatuaggio di coppia: la star di Uomini e donne si mostra con Pasquale Capo

Nel dettaglio, tra una registrazione e l'altra di Uomini e donne, dove ormai è uno dei volti simbolo della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, Gianni Sperti ha avuto modo di fare anche un nuovo tatuaggio, così come lui stesso ha mostrato sui social.

L'opinionista del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, infatti, in queste ore ha mostrato ai numerosissimi fan che lo seguono su Instagram, quello che è il suo nuovo tatuaggio di coppia fatto proprio con Pasquale Capo.

Gianni Sperti ha postato le stories del momento in cui faceva il tatuaggio e poi ha mostrato anche il risultato finale.

La foto del tatuaggio di Gianni Sperti con Pasquale Capo

L'opinionista della trasmissione di Canale 5 e Pasquale Capo si sono fatti tatuare una frase in greco e per presentare il risultato conclusivo di questo tatuaggio di coppia, Gianni ha scritto: "Per sempre" nelle stories del suo profilo Instagram.

Ma qual è il rapporto tra Gianni Sperti e il giovane modello e indossatore seguito da oltre venti mila followers sui social?

Al momento non si hanno ulteriori dettagli in merito a questo rapporto: potrebbero essere una coppia di amici così come potrebbe esserci del tenero tra di loro.

Per il momento, dopo aver mostrato il tatuaggio di coppia fatto con Pasquale, Gianni non ha aggiunto ulteriori dettagli in merito al suo rapporto con Pasquale.

Il duro attacco di Gianni contro Andrea Nicole a Uomini e donne

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, l'opinionista di Uomini e donne continua ad essere al centro delle dinamiche e dell'attenzione anche nello studio della popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Gianni, infatti, nel corso dell'ultima registrazione del programma Mediaset, non si è fatto problemi a puntare il dito contro la tronista Andrea Nicole, accusandola di aver preso in giro la redazione di Uomini e donne.

Il motivo? Nicole ha fatto la sua scelta finale lontana dai riflettori, vedendo in gran segreto Ciprian e scegliendolo lontano dalle telecamere. Un episodio che non è piaciuto per niente agli opinionisti del programma e in primis a Gianni Sperti, che l'ha duramente attaccata.