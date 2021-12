Sono giorni che Gianni Sperti è al centro delle critiche. Dopo che sono state trasmesse in tv le puntate di Uomini e donne in cui l'opinionista ha sbottato contro vari protagonisti del cast, in molti si sono esposti per definire eccessivo il suo atteggiamento. Tra coloro che non apprezzano le decise prese di posizione del pugliese, c'è Isabella Ricci, che in una recente intervista ha elogiato Tina Cipollari e ha puntato il dito contro il collega della vamp che l'ha spesso attaccata con parole forti e a suo dire offensive.

L'affondo della protagonista di Uomini e Donne

Isabella Ricci ha lasciato gli studi di Uomini e Donne mano nella mano con Fabio, il cavaliere che è riuscito nel difficile intento di farla innamorare nel giro di pochi mesi.

Una volta che i riflettori si sono spenti, la dama del Trono Over ha rilasciato un'intervista molto interessante, una serie di dichiarazioni che sicuramente non faranno piacere ad alcuni storici protagonisti del dating-show.

Quando le è stato chiesto di esprimere un parere su Gianni Sperti e sul comportamento che ha avuto nei suoi confronti davanti alle telecamere, la donna ha fatto sapere: "Ero consapevole che delle scuse da parte sua non sarebbero arrivate, ma mi sarebbe piaciuto riceverle perché le meritavo".

L'antagonista numero uno di Gemma Galgani si è detta piuttosto contrariata dal fatto che ad attaccarla sono state solo persone a suo avviso interessate esclusivamente alla visibilità e alla televisione, ovvero la 71enne di Torino e Armando Incarnato.

Lo sfogo dopo l'addio a Uomini e Donne

Spostando l'attenzione sulle due persone che da tantissimi anni commentano ciò che accade negli studi di Uomini e Donne, Isabella ha aggiunto: "Tina Cipollari è sempre stata dalla mia parte, invece Gianni Sperti lascia a desiderare come opinionista".

"Non è mai stato in grado di sostenere con parole e concetti un costrutto pratico, usava parolacce e spesso frasi senza senso", ha tuonato Ricci nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando da qualche giorno.

Insomma, la dama è convinta del fatto che il pugliese non abbia particolare simpatia nei suoi confronti e per questo l'ha attaccata spesso e volentieri su faccende poco rilevanti come gli abiti che sfoggiava in puntata oppure l'uso che fa dei social network.

Quando Isabella e Fabio si sono scelti e hanno ballato sotto la cascata di petali rossi che nel programma ufficializza l'inizio di un nuovo amore, nessuno dei suoi "detrattori" si è mostrato commosso oppure felice per lei.

Le pesanti accuse alla tronista di Uomini e Donne

Isabella non è l'unica ad essere stata presa di mira da Gianni nell'ultimo periodo. In una recente puntata di Uomini e Donne che è stata trasmessa su Canale 5, l'opinionista ha sparato a zero su Andrea Nicole e Ciprian, rei di essersi incontrati segretamente e di aver avvisato la redazione solamente la mattina seguente e dopo una notte di passione.

Sperti ha urlato di tutto contro i due ragazzi, in particolare se l'è presa con la tronista nella quale aveva riposto una fiducia cieca sin dall'inizio della stagione 2021/2022.

Il pugliese ha detto che Conte non è una bella persona, che si dovrebbe vergognare, che ha preferito seguire l'attrazione fisica anziché rispettare le tante persone che hanno lavorato per lei per tanti mesi: il collega di Tina Cipollari ha usato parole pesanti, e per questo un amico della 29enne si è esposto per prenderne le difese.

"Gianni ma come ti permetti di scatenare la tua frustrazione addosso a una ragazza! Hai esagerato e anticipo che non finisce qui", ha scritto sui social una persona molto vicina ad Andrea Nicole.