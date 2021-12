Joele Milan torna al centro dell'attenzione. L'ex tronista di Uomini e donne, in queste ultime ore, è tornato al centro dell'attenzione dopo aver pubblicato un messaggio sul suo profilo Instagram, in cui ammette che questo per lui non è affatto un periodo semplice dal punto di vista personale. Dopo le accuse di aver provato a prendere in giro la redazione, con il conseguente allontanamento dalla trasmissione di Maria De Filippi, Joele Milan è tornato alla sua vita di sempre e in queste ore ha aperto il suo cuore ai tanti che lo seguono sui social.

L'ex tronista Joele Milan in difficoltà: lo sfogo sui social

Nel dettaglio, qualche giorno fa sui social Joele Milan ha scelto di raccontarsi ai numerosi fan che ancora oggi lo supportano ed ha ammesso che questo per lui non è affatto un periodo semplice.

L'ex tronista di Uomini e donne ha svelato che si sta facendo i conti con una situazione familiare delicata, che non lo sta rendendo sereno.

Pur non scendendo nei dettagli di questi problemi che sono sorti in famiglia, Joele Milan non aveva nascosto anche l'idea di potersi allontanare per un po' dal mondo social e staccare così la spina per un po'.

In queste ultime ore, invece, Joele è tornato ad essere attivo sul suo profilo Instagram dove ancora una volta ha parlato di questa difficile situazione che sta vivendo dal punto di vista personale.

'Periodo buio', ammette l'ex tronista di Uomini e donne

L'ex tronista di Uomini e donne, ci ha tenuto a ringraziare di cuore tutte le persone che in questo momento gli stanno accanto e che gli hanno fatto sentire il loro affetto e il loro appoggio.

"Ringrazio chi ha capito che non c'è rancore che tenga per dimostrare la propria vicinanza a chi sta attraversando un periodo buio", ha ammesso Joele Milan sui social.

Insomma un messaggio chiaro e diretto con il quale l'ex tronista che fu protagonista di un'accesissima polemica a Uomini e donne, ha voluto ringraziare tutte le persone che gli hanno fatto sentire il loro affetto, mettendo da parte tutte le critiche che in passato ci sono state per la sua partecipazione al programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

La verità di Joele Milan sul suo addio con Ilaria dopo l'uscita da Uomini e donne

Intanto, terminata la sua esperienza a Uomini e donne, Joele scelse di conoscere meglio la corteggiatrice Ilaria Melis.

Tra i due iniziò una frequentazione che, tuttavia, non ha portato all'esito sperato. La love story tra i due, infatti, è già finita e si erano diffuse delle voci legate ad un possibile tradimento di Joele nei confronti di Ilaria. Voci che sono state smentite dall'ex tronista stesso, il quale ha precisato di non averla mai tradita.