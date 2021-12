Grandi colpi di scena a Uomini e donne e i retroscena delle ultime registrazioni, rivelano che ci sono stati dei momenti di tensione per la tronista Andrea Nicole. Il motivo? La ragazza non è stata sincera nei confronti della redazione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, tanto da aver fatto la sua scelta finale in gran segreto e lontana dalle telecamere. Una confessione che ha spiazzato gli opinionisti e la padrona di casa, al punto che Gianni Sperti è arrivato ad insultare la ragazza.

Andrea Nicole mente alla redazione e confessa tutto: retroscena Uomini e donne

Nel dettaglio, stando ai retroscena che emergono dall'ultima registrazione di Uomini e donne, Andrea Nicole si è presentata in studio con il suo fidanzato.

Trattasi del corteggiatore Ciprian che, la sera prima si era presentato a casa della ragazza, di nascosto dalla redazione e insieme hanno trascorso una notte di passione.

Una confessione che, nel momento in cui è stata fatta in studio ha scatenato vaste polemiche. Nicole, infatti, ha mentito alla redazione ed ha confessato le sue bugie, dato che non ha messo al corrente gli autori del programma su quanto è accaduto con Ciprian.

La ragazza ha taciuto sulla notte trascorsa con il ragazzo ed ha ammesso la verità solo nel corso della registrazione di Uomini e donne, scatenando accesissime polemiche in studio.

Gianni insulta e attacca Nicole a Uomini e donne

Gianni Sperti è stato colui che ha avuto l'atteggiamento più duro nei confronti di Nicole, tacciandola di essere stata falsa e disonesta nei confronti di tutte le persone che lavorano con passione alla realizzazione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

Sperti, stando ai retroscena che emergono dalla nuova registrazione di Uomini e donne, si è lasciato andare a tutta una serie di insulti rivolti sia nei confronti di Nicole che di Ciprian, che hanno fatto scoppiare in lacrime la tronista.

Un momento decisamente "da dimenticare" per Andrea Nicole, dato che quello che doveva essere l'epilogo di questa favola d'amore, si è trasformato in un vero e proprio "finale funesto" per la ragazza che non ne è uscita affatto bene da tutta questa situazione.

Maria De Filippi 'non perdona' Nicole: retroscena Uomini e donne

Il suo addio al programma, infatti, è avvenuto tra le critiche, le polemiche e i dubbi di chi ha sospettato che Nicole potesse aver mentito anche in altri contesti e quindi che abbia preso in giro la redazione di Uomini e donne per tutti questi mesi in cui è stata sul trono.

Anche la reazione di Maria De Filippi non è stata delle migliori. La conduttrice non ha potuto nascondere la sua delusione per le bugie di Nicole e per l'epilogo di un percorso che non si è concluso in maniera positiva, dato che la tronista è stata duramente screditata e bacchettata in studio.