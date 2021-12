Andrea Nicole si ritrova al centro delle polemiche a Uomini e donne. Gli ultimi retroscena sulla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che le ultime registrazioni hanno sancito l'uscita di scena della tronista, anche se il suo addio è stato accompagnato da numerose critiche e polemiche. A puntare il dito contro la ragazza è stato in primis Gianni Sperti, che ha duramente sbottato dopo aver scoperto che Nicole ha scelto in segreto fuori dallo studio.

Retroscena Uomini e donne, bufera su Andrea Nicole e la sua scelta segreta

Nel dettaglio, i retroscena legati alle prossime puntate di Uomini e donne che andranno in onda durante il mese di dicembre su Canale 5, rivelano che Nicole si è ritrovata al centro delle polemiche e delle critiche dopo che ha confessato in studio di aver fatto la sua scelta lontana dalle telecamere.

Il motivo? La tronista ha raccontato di essere stata raggiunta in segreto da Ciprian, il corteggiatore che aveva fatto breccia nel cuore della ragazza e che i due hanno trascorso insieme la notte, a casa di lei.

Insomma tra Nicole e Ciprian è esplosa la passione al punto da convincere la ragazza a chiudere il suo percorso a Uomini e donne, senza neppure attendere il fatidico momento della classica scelta finale.

Nicole e Ciprian hanno trascorso una notte insieme: la confessione a U&D

Una confessione che, nel momento in cui è venuta a galla nello studio della popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, ha scatenato un vespaio di polemiche e di critiche.

Nicole si è ritrovata al centro della bufera per questa sua scelta avvenuta lontana dai riflettori e fuori dallo studio di Uomini e donne.

La reazione di Gianni Sperti è stata durissima: stando alle anticipazioni legate alle prossime puntate di Uomini e donne, l'opinionista del programma di Maria De Filippi, ha accusato la tronista di essere stata disonesta e di aver preso in giro tutte le persone che lavorano alla realizzazione della trasmissione Mediaset.

Gianni Sperti sbotta contro Nicole, lei in lacrime: retroscena Uomini e donne

Il motivo? Gianni non ha gradito per nulla il fatto che Nicole abbia accettato di incontrare in segreto Ciprian senza proferire parola con la redazione e, come se non bastasse, abbia anche fatto la sua scelta finale senza rendere partecipi i telespettatori e ingannando così sia il pubblico che la redazione stessa.

Insomma il finale del percorso di Andrea Nicole non è stato proprio dei migliori e Gianni ha ribadito più volte che mai si sarebbe aspettato un atteggiamento simile da parte della ragazza.

Le parole di Gianni, condite anche da vari insulti nei confronti della tronista di Uomini e donne, hanno fatto scoppiare in lacrime la ragazza, la quale non ha potuto fare a meno di trattenersi dopo il vespaio di polemiche sorto in trasmissione.

Un'uscita di scena che difficilmente sarà dimenticata: Andrea Nicole era considerata la tronista di spicco di questa edizione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi ma, alla fine, ha deluso non solo gli opinionisti ma anche la stessa conduttrice che non ha potuto celare la sua amarezza per come sono andati i fatti.