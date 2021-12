Prosegue l'appuntamento con la soap Un posto al sole e le anticipazioni delle nuove puntate previste dal 13 al 17 dicembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende che vedranno protagonisti Michele e Silvia, i quali saranno ancora al centro dell'attenzione per il loro tormentato rapporto sentimentale. Spazio anche alle vicende di Vittorio, che continua a tenersi alla larga da Speranza.

Riavvicinamento tra Michele e Silvia: anticipazioni Un posto al sole 13-17 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in programma su Rai 3 fino al prossimo 17 dicembre 2021, rivelano che Silvia e Michele continueranno ad essere al centro dell'attenzione.

I due coniugi, infatti, dopo aver maturato la decisione di dirsi addio e di prendere due strade differenti, proveranno a rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore.

Insomma tra Silvia e Michele comincerà ad essersi un primo timido riavvicinamento o quanto meno tenteranno in tutti i modi di rimettere in sesto la loro relazione.

Una situazione che, tuttavia, non sarà per nulla facile da gestire anche per la giovane Rossella.

Rossella non gradisce il riavvicinamento dei genitori

Gli spoiler di Un posto al sole, infatti, rivelano che la ragazza apparirà a dir poco diffidente in merito a questo tentativo di recuperare il rapporto dei suoi genitori e quindi non vedrà di buon occhio questo riavvicinamento.

Rossella non gradirà questo possibile "ritorno di fiamma" dei genitori che arriva a distanza di pochi giorni dalla scelta della coppia di dirsi addio dopo che Michele ha scoperto i tradimenti della moglie con un altro uomo.

Cosa succederà a questo punto? Rossella farà aprire gli occhi a Silvia e Michele su quanto le loro scelte siano un po' troppo frettolose?

Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap opera di Rai 3, in onda tutte le sere alle 20:45 circa.

Vittorio sempre più distante da Speranza: anticipazioni Upas al 17 dicembre 2021

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in programma nel corso della settimana 13-17 dicembre 2021, rivelano che Vittorio proseguirà il suo piano per tenere lontana Speranza.

Il ragazzo, infatti, proverà a far capire in tutti i modi alla ragazza che non ha intenzione di intraprendere una relazione con lei, motivo per il quale proverà a farla "disinnamorare". Riuscirà Vittorio nel suo intento oppure con questo atteggiamento sfuggente finirà per conquistare ancora di più la giovane?

Occhi puntati anche su Clara: gli spoiler delle nuove puntate della soap opera rivelano che la ragazza si troverà alle prese con una scelta difficile da prendere, riguardante l'idea di andare a vivere con Patrizio e Federico.