Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole e le nuove puntate saranno in onda anche nella settimana 20-24 dicembre 2021, come sempre in prima visione assoluta. Le anticipazioni riguardanti la trama dell'episodio che andrà in onda lunedì 20 dicembre su Rai 3, rivelano che ci sarà spazio per le vicende della coppia Patrizio-Clara Curcio, dopo che la donna prenderà una decisione importante sulla loro relazione. Intanto Silvia si renderà conto che, per la prima volta nella sua vita, si ritroverà a passare il Natale da sola.

Anticipazioni Un posto al sole del 20 dicembre: Clara chiude con Patrizio

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di Un posto al sole che aprirà la settimana dal 20 al 24 dicembre, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Patrizio, il quale si ritroverà a fare i conti con una notizia a dir poco inaspettata e scioccante.

Il figlio di Ornella e Raffaele, infatti, dovrà fare i conti con l'addio da parte di Clara: la giovane Curcio, infatti, ha scelto di mettere la parole "fine" alla loro storia d'amore e questo per il ragazzo sarà motivo di grande dolore.

Un vero e proprio "fulmine a ciel sereno" per Patrizio, il quale proverà a capire i motivi che si celano dietro questa scelta del tutto inaspettata da parte di Clara.

Patrizio sconvolto da Curcio e sospetta di Alberto

Gli spoiler di Un posto al sole rivelano che Patrizio, sconvolto da questa situazione, comincerà a dubitare e sospettare del fatto che dietro questa scelta della giovane Curcio, si celi lo zampino del perfido e astuto Alberto Palladini, ex compagno di Clara e padre di suo figlio.

Peccato, però, che ben presto il ragazzo si troverà a fare i conti con una scoperta a dir poco spiazzante che lo lascerà senza parole e che lo aiuterà a far chiarezza sui motivi di questa scelta repentina presa da Clara. Cosa si nasconde dietro tutto ciò? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap opera di Rai 3.

E poi ancora, le anticipazioni della nuova puntata di Un posto al sole in programma il 20 dicembre in prima visione assoluta, rivelano che Rossella si appresta a partire per Bolzano mentre Michele è in procinto di trasferirsi a Milano per motivi di lavoro.

Silvia passerà le feste di Natale da sola: anticipazioni Un posto al sole del 20 dicembre

Dopo aver preso atto di queste imminenti partenze, Silvia si renderà conto del fatto che questa sarà la prima volta in assoluto nella sua vita, che si ritroverà a trascorrere le feste di Natale da sola, senza avere al suo fianco la famiglia.

Occhi puntati anche su Niko e Susanna: gli spoiler di questa nuova puntata di Un posto al sole di lunedì 20 dicembre, rivelano che la ragazza si appresterà ad affrontare il fatidico esame di magistratura.

Un sogno che sta per diventare realtà per la bella Susanna, la quale potrà contare sul sostegno e l'appoggio di Niko, che sarà al suo fianco.