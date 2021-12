Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 20 al 24 dicembre su Rai 3, ci saranno delle importanti novità in merito a Silvia, Michele e Rossella. Purtroppo, a differenza degli anni passati, questa famiglia, solitamente molto unita, si ritroverà completamente divisa in occasione del Natale. Con Otello e Teresina ormai trasferitisi ad Indica e marito e figlia partiti via da Napoli, Silvia si renderà conto di essere rimasta totalmente sola, anche se qualcuno potrebbe però giungere, presto, in suo soccorso.

Un posto al sole, trame 20-24 dicembre: Otello torna a Napoli

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Michele e Rossella partiranno, lasciando Silvia (Luisa Amatucci) a rimuginare nel suo appartamento di Palazzo Palladini. Curioso notare il fatto che le anticipazioni non facciano nessun riferimento a Giancarlo, non è chiaro quindi dove si troverà l'uomo in quei giorni. Sta di fatto comunque che la proprietaria del Vulcano realizzerà di essere rimasta totalmente sola nel periodo di Natale. In seguito però la donna riceverà l'inaspettata visita di Otello Testa (Lucio Allocca), rientrato a Napoli per qualche giorno. A quanto pare Silvia non apprezzerà molto le intromissioni dell'anziano nella sua vita, ma alla fine accetterà il suo invito a partire assieme per Indica, in modo da non restare sola durante le festività.

Un posto al sole, anticipazioni dal 20 al 24 dicembre: Rossella e Michele lasciano Napoli

Michele (Alberto Rossi) e Rossella (Giorgia Gianetiempo) presto lasceranno Napoli, anche se non è chiaro per quanto tempo i due saranno lontani da Palazzo Palladini. Saviani si recherà a Milano per intraprendere il suo nuovo lavoro mentre la figlia si recherà a Bolzano assieme a Riccardo Crovi (Mauro Racanati).

Questi ultimi due si recheranno in Trentino, per una vacanza, anche se non sono ancora del tutto chiare le motivazioni del loro viaggio. In ogni caso la giovane Graziani sarà ben felice di lasciarsi alle spalle tutte le problematiche di famiglia, anche se, presto, un evento imprevisto potrebbe stravolgere il suo soggiorno "romantico".

Un posto al sole, arriva una donna misteriosa

Il soggiorno a Bolzano, di Rossella e Riccardo, sarà disturbato dalla presenza di una misteriosa figura femminile. A quanto pare la giovane Graziani noterà, subito, questa donna e penserà che il suo compagno le stia nascondendo qualcosa. Moglie? Sorella? Collega? Purtroppo le anticipazioni non forniscono altri dettagli su questa new entry, anche se la sensazione è che possa essere il nuovo personaggio femminile che avrà il volto dell'attrice Desirée Noferini.