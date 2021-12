Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 3 al 7 gennaio, verrà svelato agli spettatori che il Capodanno è trascorso portando, con sé, molti cambiamenti. In particolare, come era stato già preannunciato in questi giorni, Angela e Vittorio si appresteranno a lasciare Napoli, per iniziare una nuova avventura. I due, infatti, mossi da motivazioni di lavoro, dovranno partire salutando i loro cari. Inoltre, in una storyline dai toni decisamente più leggeri, si potrà assistere all'ennesimo scontro tra Raffaele e Renato, ma questa volta i due avranno, dalla loro parte due piccoli aiutanti.

Un posto al sole, anticipazioni dal 3 al 7 gennaio: Angela si prepara a lasciare Napoli

Dopo il chiacchierato addio di Michele, un altro personaggio storico si appresterà a lasciare Un posto al sole. Le anticipazioni rivelano infatti che Angela Poggi (Claudia Ruffo) sarà pronta a lasciare Napoli per raggiungere la Sicilia. Al momento si parla di partenza imminente, ma risulta difficile, anche se non impossibile, pensare che possa esserci un cambio di programma dell'ultimo minuto. In queste puntate, inoltre, verrà mostrato agli spettatori, lo scontro tra Franco Boschi (Peppe Zarbo) e sua moglie in merito all'opportunità di accettare un incarico, di grande responsabilità. A quanto pare, dopo alcuni battibecchi, i due raggiungeranno un accordo e la donna si appresterà a partire, ma prima di farlo, Bianca (Sofia Piccirillo) riceverà una piacevole sorpresa dai suoi genitori.

Un posto al sole, trame 3-7 gennaio: Vittorio, in partenza per Oslo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Vittorio (Amato D’Auria) vedrà ritorcersi, contro di lui, il suo stesso piano. Il ragazzo, infatti, dopo essersi impegnato per fare avvicinare Samuel (Samuele Cavallo) e Speranza (Mariasole di Maio) si renderà conto di essere geloso di quest'ultima.

Purtroppo non viene svelato molto a riguardo ma viene sottolineato che il giovane Del Bue, dopo aver provato a riconquistare la fiducia della nipote di Mariella, si appresterà a partire per Oslo. Resta da capire se il ragazzo accetterà o meno la relazione dei suoi due "amici" prima di intraprendere il suo viaggio in Europa.

Un posto al sole, puntate dal 3 al 7 gennaio: sfida a scacchi tra Renato e Raffaele

Renato (Marzio Honorato) si preparerà ad ad affrontare la sfida a scacchi con Raffaele (Patrizio Rispo). I due però non saranno soli dal momento che avranno, rispettivamente, dalle loro parti i piccoli Camillo e Irene (Greta Putaturo). Ad essere in maggiore difficoltà sarà però Poggi senior che, ad un certo punto, dovrà fare a meno dell'aiuto dell'amico di Jimmy.