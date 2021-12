Le anticipazioni della soap Un posto al sole, riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai tre nella settimana fino a giovedì 30 dicembre 2021, sono ricche di colpi di scena.

La soap opera non andrà in onda venerdì 31 dicembre, poiché la sera di San Silvestro Rai tre darà spazio al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il suo messaggio d’auguri per l’anno nuovo. La puntata, a differenza di quello che è accaduto la scorsa stagione, non verrà recuperata il 1° gennaio 2022 perché quest'anno il Capodanno cade di sabato ma slitterà a lunedì 3.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Rossella e Patrizio finiranno per lasciarsi travolgere dai vecchi sentimenti, complice le rotture con i rispettivi partner ma anche per via dell’alcol. Sarà così che i due ex si riavvicineranno! Tra Marina e Fabrizio la pace coniugale rischierà di venire sciupata da un imprevisto che sortirà devastanti risultati nel pastificio Rosato. Anche tra Angela e Franco la situazione matrimoniale inizierà a tremare e questo succederà a causa del lavoro di lei. La donna, infatti, sarà chiamata a sostituire un collega, in Sicilia. Ma nelle prossime puntate di Un posto al sole ci sarà spazio anche per gli altri personaggi della soap come il piccolo Jimmy e Alberto Palladini.

Un posto al sole anticipazioni: Rossella delusa da Riccardo, Jimmy al settimo cielo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, il piccolo Jimmy Poggi susciterà sentimenti teneri in suo padre e Raffaele in quanto sarà felicissimo di rivedere la bambina che gli piace tanto, Cristina Ferri (figlia di Roberto). In casa di Franco, Angela e Bianca si comincerà a respirare aria di maretta, a causa di un certo imprevisto che rischierà di minare la serenità della famiglia.

Anche a Bolzano la situazione non sarà certamente delle migliori perché la giovane Graziani, dopo aver scoperto l'esistenza di Virginia, rimarrà delusa dalla poca trasparenza di Riccardo Crovi e deciderà di prendersi una bella pausa di riflessione. Sarà così che Rossella farà ritorno a casa e si avvicinerà a Patrizio, anche lui con il cuore a pezzi dopo la recentissima rottura con Clara.

I due giovani ragazzi, complice una bottiglia di troppo, finiranno per ritrovarsi e a condividere un momento di intimità.

Tensione in casa Boschi, Rossella e Patrizio si riavvicinano

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, il clima festivo in casa Boschi sarà rovinato da una certa questione riguardante il lavoro di Angela, che finirà per mettere ancora più distanza tra lei e il marito Franco. A quanto pare, dalla rottura tra Rossella e il bel Riccardo Crovi e dalla contemporanea fine della storia d'amore tra Patrizio e Clara, si riaprirà una vecchia porta. Provando un pizzico di nostalgia per la loro love story passata, infatti, la figlia di Silvia e il fratello di Diego si ritroveranno a riflettere a fondo sui rispettivi sentimenti.

Upas: il pastificio Rosato travolto da un nuovo scandalo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, il pastificio Rosato sarà travolto da un nuovo scandalo che metterà nei guai Fabrizio e Marina Giordano penserà che dietro a questa vicenda ci sia la perfida Lara Martinelli. Alberto Palladini, invece, farà una richiesta a Niko Poggi riguardante la sua ex Clara Curcio e il piccolo Federico. Nel frattempo, Guido Del Bue cercherà di farsi perdonare da sua moglie Mariella, mentre Vittorio, improvvisamente, diventerà geloso del rapporto che si è instaurato fra Samuel e Speranza.