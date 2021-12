Nelle puntate di Un posto al sole , che andranno in onda dal 13 al 17 dicembre su Rai 3, ci saranno delle importanti novità per Nunzio. Quest'ultimo avrà, infatti, la possibilità di andare a lavorare come lavoratore a Cantieri di Marina e Roberto. A quanto pare, Ferri sembrerà desideroso di avere il giovane Cammarota alle sue dipendenze, tuttavia Franco metterà il figlio in guardia dall'imprenditore.

Le anticipazioni rivelano che il ragazzo accetterà, con entusiasmo, tale impiego ma la sua sarà davvero la scelta giusta?

Un posto al sole, anticipazioni dal 13 al 17 dicembre: Roberto cerca un operaio

Nei prossimi episodi di Upas, Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) darà a Nunzio la possibilità di lavorare ai Cantieri, come operaio. Le anticipazioni si rivelano infatti che l'imprenditore fisserà un colloquio al giovane Cammarota. A quanto pare Roberto, però, sarà piuttosto ansioso di ricevere una risposta dal giovane e farà notare la cosa a suo padre, rivelandogli, in tono stizzito, che non c'è tempo da perdere. Franco (Peppe Zarbo), visibilmente imbarazzato, cercherà di fornire qualche servizio, rivelato che suo figlio si potrebbe aspettato qualcosa di diverso, magari legato alla ristorazione e agli alberghi. In seguito, l'uomo deciderà di affrontare Nunzio per capire quali siano le sue reali intenzioni, ma la reazione del ragazzo lo farà.

Upas, trame 13-17 dicembre: Nunzio va a lavorare ai cantieri

Rientrato a casa, Franco parlerà a suo figlio della chiacchierata con Roberto, ma rimarrà stupito nello scoprire che Nunzio (Vladimir Randazzo) è, più che mai, deciso ad accettare il colloquio.

Boschi, però, frenerà l'entusiasmo del ragazzo, ricordandogli che Ferri ha un carattere molto difficile, inoltre lui non è esperto di barche, ma il giovane non sentire ragioni e deciderà di andare avanti.

Una foto promozionale, che sta girando in queste ore, mostra il giovane Cammarota in divisa da operaio parlare con alcuni suoi colleghi, segno che presto inizierà a lavorare. Per quanto riguarda Ferri, va detto, che nonostante le perplessità di Franco, si comporterà in modo molto corretto, accogliendo il giovane con entusiasmo, ma andrà sempre così?

Un posto al sole, puntate 13-17 dicembre: Chiara ascolta i consigli di Franco

Nelle puntate di Un posto al sole, Chiara (Alessandra Masi) deciderà finalmente di rivelare il suo terribile segreto a Nunzio. In seguito la giovane ascolterà i saggi consigli di Franco e suo figlio.

Non viene chiarito esattamente che cosa si diranno, ma la sensazione è che la ragazza deciderà di dire tutta la verità alla polizia e affrontarne le conseguenze. In questo difficile percorso però non sarà solo pare proprio che le cose inizieranno a vivere meglio per lei.