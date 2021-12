Nella puntata di Verissimo del 19 dicembre, Silvia Toffanin ha cercato di smascherare Alex Belli. La conduttrice si è mostrata critica verso l'atteggiamento dell'attore con Soleil all'interno del Grande Fratello Vip e non le ha mandate a dire neppure a Delia Duran. Silvia infatti, è rimasta basita dopo aver saputo che la donna ha già perdonato il marito, domandando: "Eravate tutti d'accordo?".

Nella puntata domenicale di Verissimo, sono stati ospiti Alex Belli e Delia Duran. L'intervista è cominciata alla presenza del solo attore.

Ovviamente non si poteva far altro che parlare di quanto avvenuto al Gf Vip tea l'attore e Soleil. Per una volta, Silvia ha abbandonato il suo modo di condurre garbato, per sfoderare gli artigli, cercando di mettere all'angolo Alex Belli. È stato chiaro sin da subito che la padrona di casa non abbia apprezzato affatto l'atteggiamento dell'ex gieffino con Soleil. Toffanin infatti, è stars particolarmente critica e la situazione è peggiorata nel momento in cui ha fatto il suo ingresso in studio Delia Duran, la quale ha iniziato a difendere il marito.

Toffanin critica Alex e Delia: 'Siete furbetti'

Delia Duran, nel corso del faccia a faccia con Silvia Toffanin, ha svelato di aver già perdonato Alex per il suo comportamento dentro la Casa del Gf Vip.

La conduttrice è rimasta basita ma ciò che l'ha I fadtidita è stato il momento in cui la modella venezuelana ha definito il marito un artista. A questo punto, Toffanin ha esclamato: "Con tutto il rispetto ma gli artisti sono altri". Non è finita qui, perché mentre Delia attaccava Soleil definendola come una persona falsa e incoerente, la compagna di Piersilvio Berlusconi ha lanciato una stoccata ai suoi ospiti: "Qua è la gara a chi recita meglio.

Siete furbetti”.

La conduttrice di Verissimo ad Alex: 'Due amici non fanno quelle cose lì'

Il pubblico presente in studio, ha particolarmente gradito il modo con cui la conduttrice ha cercato di mettere all'angolo sia Alex che Delia e lo ha dimostrato con fragorosi applausi. Alex per tutto il tempo, ha cercato di discolparsi, sostenendo che il rapporto con Soleil era solo di amicizia.

Parole che non hanno per nulla convinto la conduttrice che ha esclamato: "Due amici non fanno quelle cose lì. Sei andato oltre". A Silvia Toffanin sembra non essere andato giù il modo cui l'ex gieffino ha cercato di minimizzare il comportamento tenuto all'interno della Casa di Cinecittà. Per finire, la padrona di casa ha nuovamente messo alle strette Belli chiedendo: "Sei a Verissimo, il Grande Fratello è finito, eravate tutti d'accordo?". L' attore ha negato, ma una cosa è sicura, Silvia Toffanin é uscita vincente da questo faccia a faccia. Forse nemmeno Alex si aspettava una Toffanin così agguerrita.

