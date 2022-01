Alberto Matano sbotta in diretta contro Pomeriggio 5. Il giornalista e conduttore de La Vita in diretta, nel corso della puntata del 5 gennaio, si è ritrovato a gestire una situazione dell'ultimo minuto, che lo ha portato a puntare il dito contro il programma competitor in onda sulla rete ammiraglia Mediaset.

Ospite sottratto a La vita in diretta: Alberto Matano contro Pomeriggio 5

Nel dettaglio, durante la puntata de La Vita in diretta il padrone di casa si è collegato con la sua inviata che si trovava a Trieste per seguire gli aggiornamenti sul caso di Lilly, la donna sparita nel nulla da diverso tempo.

Poche ore fa è stato trovato un corpo senza vita all'interno di un sacco che, si ipotizza, possa essere proprio quello della donna sparita.

Alberto Matano, in diretta nel suo talk show pomeridiano, stava intervistando il marito della donna scomparsa, ma a un certo punto l'ospite è stato sottratto dal collegamento.

A quel punto il conduttore de La vita in diretta ha scelto di fare chiarezza e ha svelato ai telespettatori la verità su cosa fosse accaduto, puntando il dito contro Pomeriggio 5.

Pomeriggio 5 nel mirino di Alberto Matano

"Avevamo questa persona collegata con noi in diretta, ma la troupe di una trasmissione concorrente di Canale 5, lo dico mi dispiace molto, in diretta ha sottratto Sebastiano che era con la nostra inviata", ha sentenziato Alberto Matano visibilmente amareggiato per quanto fosse accaduto in diretta.

"Sono cose che succedono, ma non dovrebbero accadere" ha proseguito ancora il giornalista prima di dare la parola alla criminologa Roberta Bruzzone, mentre l'ospite sottratto partecipava al programma Mediaset.

In attesa di scoprire se Mediaset e la produzione di Pomeriggio 5, condotto attualmente da Simona Branchetti, chiederà scusa per questo episodio avvenuto in diretta televisiva, Alberto Matano continua a essere leader indiscusso della fascia del pomeriggio.

#Pomeriggio5 sottrae un ospite in diretta a #lavitaindiretta e Alberto Matano non nasconde l’amarezza: pic.twitter.com/IzC8J16085 — Luca Dondi (@lucadondi94) January 5, 2022

La Vita in diretta domina gli ascolti e batte Pomeriggio 5

La Vita in diretta, tornata in onda questa settimana dopo diversi giorni di stop per la pausa natalizia, ha ripreso in mano la piena leadership del pomeriggio, con una media di oltre 2.7 milioni di spettatori registrati nella puntata del 4 gennaio, che ha superato la soglia del 18% di share contro l'11% registrato nella stessa fascia oraria da Pomeriggio 5.

Un grande successo per questa edizione del talk show pomeridiano condotto da Alberto Matano su Rai 1, che da settembre a dicembre è riuscito a imporsi senza problemi anche sulla versione del talk show Mediaset condotto da Barbara D'Urso.

Da lunedì 17 gennaio, terminate le ferie per la conduttrice partenopea, riprenderà la sfida contro Matano che andrà avanti fino al prossimo giugno.