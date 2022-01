Alessandra Mastronardi si è resa protagonista di uno sfogo. L'attrice campana, in una stories di Instagram, ha confermato la fine della relazione con Ross McCall. Al tempo stesso, però, ha negato la rottura per un tradimento da parte di lei. Inoltre, la 35enne ha smentito di avere ricevuto la proposta di matrimonio il giorno del suo compleanno.

I rumors

La scorsa settimana, il settimanale Diva e Donna aveva parlato della rottura tra Alessandra Mastronardi e Ross McCall. Tuttavia, sulla rivista di Gossip non erano stati menzionati i motivi che avevano allontanato la coppia.

Su un altro sito, però, si era ipotizzato un presunto tradimento dell'attrice campana.

Ma non è tutto in quanto, stando alle indiscrezioni, pare che la coppia si fosse separata ad un passo dalle nozze. Come era emerso, McCall aveva chiesto alla 35enne di diventare sua moglie il giorno del suo compleanno.

La versione dell'attrice

Stanca dei pettegolezzi sulla sua vita privata, Mastronardi ha rotto il silenzio. In un post, pubblicato su Instagram, la diretta interessata ha riportato una parte dell'articolo di giornale a lei dedicato in cui si parlava della proposta di nozze. A tal proposito, l'attrice ha chiosato: "Ma chi ha messo in giro la voce che la proposta mi arrivò il giorno del mio compleanno?".

Come un fiume in piena, Alessandra ha smentito di avere tradito il suo compagno Ross McCall: "Fortuna che è stata una storia finita nel pieno rispetto di entrambe le parti". L'ex interprete di Alice nella Serie TV L'Allieva, ha fatto presente che tra lei e il suo ex compagno non c'è alcun rancore né dramma romanzesco. Insomma, i due si sarebbero lasciati di comune accordo.

Con un velo di polemica, Mastronardi ha spiegato che a fare gossip ci pensano alcuni giornali.

Infine, la 35enne è tornata sul presunto tradimento. Secondo la diretta interessata, non ha senso che una testata giornalista per logica attribuisca una rottura al tradimento: "Menomale che ci siete voi giornalisti a raccontare la presunta verità".

L'articolo della discordia

L'articolo riportato da Alessandra Mastronardi, parla di alcuni rumors sulla fine della storia. Secondo le indiscrezioni, la liaison sarebbe giunta al capolinea a causa di un terzo incomodo. A quanto pare, Ross McCall, dopo essere venuto a conoscenza di un altro uomo nel cuore dell'attrice, avrebbe prontamente deciso di interrompere la storia.

Ai gossip sul suo conto, la diretta interessata ha solamente confermato di essere single. Tuttavia, ha precisato di non avere mai mancato di rispetto al suo uomo. Per chi non lo sapesse, la 35enne campana viveva da tempo in Irlanda, luogo d'origine del suo compagno.