Prosegue l'appuntamento con Amici 2022 e, una nuova puntata del talent show di Maria De Filippi, andrà in onda questa domenica 23 gennaio nel pomeriggio di Canale 5. Le anticipazioni di questa nuova registrazione rivelano che i colpi di scena non mancheranno: ad avere la peggio è stata rea, una delle cantanti che sono all'interno della scuola, mentre la classifica dei cantanti di questa settimana è stata stilata da Gerry Scotti.

Anticipazioni Amici 2022, domenica 23 gennaio: la classifica di Gerry Scotti

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di Amici 2022 che sarà in onda domenica 23 gennaio nel primo pomeriggio, rivelano che Gerry Scotti è arrivato in studio per giudicare la gara cover dei cantanti che sono rimasti in gara e che proseguono la corsa verso il serale.

La classifica finale di Scotti ha visto trionfare Lda al primo posto, seguito in seconda posizione da Crytical. Terzo posto per Alex, seguito da Calma e da Luigi. Ultime tre posizioni della classifica occupate da Aisha, Albe e Rea.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché al termine della nuova registrazione di Amici 2022 di questa settimana, c'è stata anche un'eliminazione definitiva dalla scuola.

Ecco chi è stato eliminato da Amici 2022: spoiler del 23 gennaio

Ad avere la peggio, questa settimana, è stata la cantante Rea che è stata eliminata definitivamente per volere del suo prof Rudy Zerbi, per tutte le classifiche passate e per i bassi voti che ha quasi sempre ottenuto durante queste settimane di permanenza nella scuola.

Occhi puntati anche sulle sorti del ballerino Mattia che in questi giorni è stato duramente criticato dalla prof Alessandra Celentano.

Anche questa settimana, per via dell'infortunio, Mattia non ha potuto ballare ed esibirsi in trasmissione. Il suo prof Raimondo Todaro ha svelato che lo manderà via solo dopo aver ricevuto il referto del medico, il quale attesterà il fatto che non può sostenere la gara ed esibirsi in studio.

La decisione di Todaro su Mattia: anticipazioni Amici 2022 di domenica 23 gennaio

Fino a quanto non arriverà il referto del medico, non lo caccerà fuori dalla scuola, così come vorrebbe la prof Celentano che questa settimana ha fatto arrivare in studio degli sfidanti di Mattia.

E poi ancora, le anticipazioni di questa nuova puntata di Amici 2022 in onda domenica 23 gennaio in tv, rivelano che per tutti gli allievi rimasti in gara è cominciata la corsa al serale.

I cantanti e i ballerini che fanno parte della scuola di Maria De Filippi hanno tolto la maglia grigia ed hanno indossato quella del serale che, tuttavia, dovranno difendere per riuscire ad arrivarci per davvero.

Tra gli ospiti di questo nuovo appuntamento con il talent show, il cantautore e rapper Franco 126.