Prosegue l'appuntamento con Amici 2022 e le anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domenica 30 gennaio su Canale 5, rivelano che ci saranno un po' di sorprese per gli allievi che sono rimasti nella scuola e che stanno portando avanti il loro percorso in attesa dell'inizio della fase serale. Le anticipazioni di questa nuova puntata del pomeridiano domenicale rivelano che nuove sfide attendono il giovane cantante Lda mentre Mattia sarà sempre a rischio eliminazione.

Mattia sempre a rischio eliminazione: anticipazioni Amici 2022 del 30 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima puntata di Amici 2022 in programma domenica 30 gennaio su Canale 5, rivelano che la prof Alessandra Celentano sta portando avanti i casting per trovare dei nuovi ballerini che possano prendere il posto di Mattia all'interno della scuola di talento di Maria De Filippi.

Rispetto alla scorsa settimana, quindi, la prof non ha cambiato idea sul conto del ballerino che intende far fuori dal cast di questa ventunesima edizione, non ritenendolo all'altezza della situazione.

Mattia, quindi, continua a essere a rischio eliminazione e questa domenica pomeriggio potrebbe conoscere i nuovi sfidanti che, nel caso in cui dovessero convincere la giuria della trasmissione, potrebbero entrare a far parte del cast e quindi sperare di poter approdare alla fase serale dello show, in programma a marzo.

Nuova sfida per Lda nella puntata di Amici 2022 del 30 gennaio

Quale sarà il verdetto finale per Mattia? Il ballerino riuscirà ad avere la meglio e a far cadere i dubbi della prof "nemica" Alessandra Celentano?

In attesa di scoprirlo, le anticipazioni della prossima puntata di Amici 2022 prevista domenica 30 gennaio su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al percorso di Lda.

Ancora una volta, infatti, si ritroverà a dover affrontare una sfida voluta dalla prof Anna Pettinelli. Questa volta, però, non dovrà confrontarsi con un altro allievo bensì con se stesso.

Ecco cosa dovrà fare Lda: anticipazioni Amici 2022

La prof Pettinelli, infatti, ha chiesto al figlio di Gigi D'Alessio di preparare un brano che dovrà cantare in lingua inglese e che, soprattutto, non potrà modificare con l'aggiunta di nuove barre.

"Vorrei testarti sull'inglese perché non ti ho mai sentito cantare in inglese e su un pezzo un po' rock. Ho pensato a una bella canzone degli U2 che si chiama Beautiful Day", ha sentenziato la prof Pettinelli.

Il giovane Lda non ha fatto i salti di gioia per questa sfida che lo vedrà protagonista nel corso della prossima puntata di Amici 2022, in programma domenica pomeriggio alle 14:00 su Canale 5.