Ritorna l'appuntamento con Amici 2022 e, dopo la pausa natalizia, il talent show di Maria De Filippi ritornerà in onda su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che questo sabato 8 gennaio c'è stata la registrazione della quindicesima puntata del programma che sarà trasmessa domenica 9 gennaio a partire dalle ore 14 in punto su Canale 5. I colpi di scena non mancheranno, tra questi la sfida proposta da Lda.

Anticipazioni Amici 2022, nuova puntata del 9 gennaio: Carola infortunata

Nel dettaglio, le anticipazioni legate alla nuova puntata di Amici 2022 che sarà in onda questa domenica pomeriggio su Canale 5, rivelano che Lda, tra i canti più acclamati e promettenti di questa ventunesima edizione del talent show, ha proposto una nuova sfida.

Il giovane Luca si è proposto di mettersi in gioco contro Berna, per essere giudicato dai professori del talent show di Maria De Filippi.

Alla fine, però, Lda ha avuto la meglio e quindi è riuscito a portarsi a casa la vittoria e prosegue così il suo percorso all'interno del programma di Maria De Filippi che si avvia verso le fasi del serale.

E poi ancora, le anticipazioni di questa nuova puntata di Amici 2022 in programma il 9 gennaio in tv, rivelano che Carola si è infortunata e quindi non ha potuto esibirsi in trasmissione.

Cosmary ottiene di nuovo la maglia: spoiler Amici 2022 di domenica 9 gennaio

Occhi puntati anche su Cosmary: la ballerina era rimasta con la maglia sospesa per volere della prof Alessandra Celentano.

Ebbene, in questa nuova registrazione del talent show, la prof Celentano ha scelto di riconfermare di nuovo la maglia a Cosmary, la quale prosegue il suo percorso come allieva a tutti gli effetti.

Tra le novità di questa puntata di Amici 2022, l'arrivo di una nuova ballerina che ha ottenuto il banco senza effettuare alcun tipo di sfida.

Si chiama Alice ed ha ottenuto il banco immediato da parte della commissione.

Ecco gli ospiti della puntata di Amici 2022 del 9 gennaio: le anticipazioni

Per quanto riguarda, invece, gli ospiti di questa nuova puntata di Amici 2022 in onda domenica 9 gennaio nel pomeriggio di Canale 5, va segnalata la presenza del rapper Coez, che canterà dal vivo in studio il suo nuovo singolo.

Spazio anche al ritorno di Arisa, la prof protagonista della passata edizione del talent show di Maria De Filippi, che quest'anno ha scelto di abbandonare il cast del programma per approdare in quello di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci.

Un ritorno a casa per Arisa che, lo scorso anno, è stata sicuramente una delle protagoniste indiscusse del programma, complici i suoi continui battibecchi col prof e collega Rudy Zerbi.