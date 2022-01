L'attesa dei fan di Amici sta per finire: tra pochi giorni, infatti, sarà registrata la prima puntata del 2022, quella che andrà in onda su Canale 5 domenica 9 gennaio. In questo periodo d'assenza, gli addetti ai lavori hanno caricato sul web alcuni video su come gli allievi hanno trascorso le festività: Natale e Capodanno in casetta per quasi tutti i talenti della classe, fatta eccezione per Crytical. LDA, intanto, ha ottenuto il disco di platino per il suo inedito "Quello che fa male".

News sulle festività dei protagonisti di Amici

Ieri, lunedì 3 gennaio, i fan di Amici sono stati scossi da una notizia inaspettata: la registrazione prevista per martedì 4 è stata annullata per motivi sconosciuti.

Sono rinviate di qualche giorno, dunque, le anticipazioni di ciò che accadrà in studio nel primo speciale del 2022, quello che sarà trasmesso in televisione domenica 9.

Per alleviare l'attesa dei telespettatori, gli addetti ai lavori hanno deciso di condividere in rete un filmato inedito su quello che è successo nella casetta il 24 dicembre: in poco più di tre minuti, è stata riassunta la Vigilia di Natale dei cantanti e dei ballerini della scuola, la prima lontana dalle famiglia nel rispetto delle norme anti-Covid.

In questo video, che ha reso felici molti fan, si è vista l'emozione degli allievi nello scartare i regali inviati dai parenti, ma anche la cena che hanno fatto tutti insieme in una giornata così importante.

Il ritorno dei due ballerini di Amici davanti alle telecamere

Chi ha visto il video che è stato caricato su Witty Tv il 3 gennaio scorso, ha notato due cose fondamentali: Mattia e Christian hanno festeggiato il Natale in casetta con tutti gli altri (non si facevano vedere davanti alle telecamere da un paio di settimane), mentre Crytical non era presente.

Il rapper, dunque, non ha trascorso né il Natale né il Capodanno con i compagni di classe (il giovane non c'era neppure nel filmato col quale i talenti hanno augurato buon anno ai telespettatori) e il pubblico continua a chiedersi che fine abbia fatto.

Una teoria che sta spopolando tra i telespettatori, è che il ragazzo potrebbe essere in isolamento (quindi fuori dalla casetta che ospita tutto il cast da quando è cominciata la ventunesima edizione) per aver contratto il Covid quindi, per evitare un contagio di massa tra gli alunni, sarebbe stato allontanato dal resto del gruppo in attesa di guarigione completa.

Premi e nuova data per la registrazione di Amici

Un'altra notizia che sta impazzando sul web nelle ultime ore riguarda un cantante molto amato di Amici 21. Lo scorso 3 gennaio, infatti, il brano "Quello che fa male" di LDA è stato certificato disco di platino: questo premio così prestigioso è arrivato a quasi quattro mesi dall'inizio del programma e a riceverlo è stato il figlio di Gigi D'Alessio.

Poco prima di Capodanno, anche Albe ha ricevuto un regalo da parte dei suoi fan: la canzone "Millevoci" è stata certificata disco d'oro in quando ha venduto più di 35mila copie.

Per quanto riguarda la programmazione del talent-show nel 2022, ci sono interessanti aggiornamenti. Gli speciali della domenica pomeriggio ricominceranno il 9 gennaio, mentre i daytime riprenderanno a partire da lunedì 10.

La prima puntata del nuovo anno con Maria De Filippi alla conduzione, si sarebbe dovuta registrare oggi (martedì 4) ma nelle scorse ore è stata annullata.

I ragazzi e i professori si ritroveranno agli studi Elios sabato 8 per registrare l'appuntamento che andrà in onda su Canale 5 il giorno dopo dalle ore 14, quello in cui ci saranno le sfide di Rea, Nicol, Carola e Cristiano e la decisione della maestra Celentano sul futuro di Cosmary nella scuola.