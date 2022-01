Lunedì 3 gennaio i fan di Amici hanno ricevuto una cattiva notizia: la registrazione prevista per il 4 gennaio è stata annullata per motivi sconosciuti. Sui social network si dice che le riprese del primo speciale del talent show del 2022 dovrebbero avere luogo tra il 6 e il 7 gennaio, ma non c'è ancora alcuna comunicazione ufficiale a riguardo. Il cantante LDA, intanto, ha ricevuto il disco di platino per il brano "Quello che fa male".

Cambio di programmazione per Amici

Quando mancavano poco più di 24 ore alla divulgazione delle anticipazioni della prima puntata di Amici del 2022, è arrivata una comunicazione che ha spiazzato fan e curiosi.

La registrazione del talent prevista per martedì 4 gennaio è stata annullata, dunque il cast non si ritroverà negli studi Elios per dare vita allo speciale che dovrebbe essere trasmesso su Canale 5 domenica 9 gennaio. Ancora non si conoscono le ragioni di questo improvviso cambio di programma da parte degli addetti ai lavori.

Il format di Maria De Filippi è in vacanza dallo scorso 22 dicembre e fatta eccezione per una puntata natalizia che è stata caricata su Witty Tv durante le feste, è da allora che il pubblico non sa nulla sui cantanti e sui ballerini della classe.

La vigilia dei ragazzi di Amici su Witty Tv

La registrazione di Amici prevista per il 4 gennaio è stata spostata e ancora non si sa quando sarà recuperata.

Secondo quello che ipotizzano le pagine che solitamente riportano le anticipazioni sulle puntate, le prime riprese del 2022 potrebbero avvenire giovedì 6 o venerdì 7 gennaio, ma non ci sono ancora certezze a riguardo.

Visto che il talent show tornerà su Canale 5 domenica 9, è presumibile che l'appuntamento in questione venga registrato con almeno 24 ore d'anticipo rispetto alla messa in onda, a meno che Maria De Filippi non decida di sorprendere i fan con uno speciale in diretta.

Nei prossimi giorni si saprà sicuramente qualcosa in più sulla registrazione saltata, nel frattempo la produzione ha deciso di allietare l'attesa dei telespettatori con un video inedito che verrà caricato su Witty Tv alle 18 del 3 gennaio. Il pubblico potrà vedere un breve riassunto di ciò che è successo in casetta nella Vigilia di Natale, quando i ragazzi hanno scartato i regali inviati dai parenti e cenato tutti insieme attorno al tavolo.

La 'sparizione' di Crytical da Amici

Un altro punto sul quale si dovrà fare chiarezza nei prossimi giorni è la "sparizione" di un allievo del cast dalla scuola.

Sono settimane, infatti, che Crytical non compare né nelle puntate settimanali, né nei daytime. Il rapper, infatti, non era in casetta quando i ragazzi si sono scambiati i regali di Natale o quando hanno atteso tutti insieme l'arrivo del nuovo anno.

Nei video che sono stati caricati su Witty Tv, nell'ultimo periodo, il cantante del team Pettinelli non c'è mai, come se non abitasse più nella casa che da mesi ospita tutti i protagonisti della ventunesima edizione di Amici.

Tra le ipotesi che i fan stanno facendo a riguardo, prevale quella in cui il giovane potrebbe essere in isolamento dopo aver contratto il Covid.

Per evitare un contagio di massa, la produzione potrebbe aver deciso di allontanare Crytical dal resto del gruppo fino a quando non sarà guarito completamente.

Sicuramente si saprà qualcosa in più su questa vicenda quando Maria De Filippi condurrà la prima puntata del 2022, che verrà trasmessa in tv domenica 9 gennaio a partire dalle ore 14.