L'appuntamento con Amici 21 riprende nel 2022 con le nuove puntate che andranno in onda nel daytime di Canale 5. Le prime anticipazioni su chi vedremo ancora durante i prossimi appuntamenti arrivano da un video pubblicato in queste ore sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione di Maria De Filippi. Dopo settimane di silenzio sui ballerini Mattia e Christian, assenti dall'ultima puntata del talent show Mediaset, finalmente è stata fatta chiarezza sul loro futuro nella Scuola.

Il ritorno di Amici 21 su Canale 5: da gennaio 2022 le nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni legate alle prossime puntate di Amici 21 rivelano che la consueta programmazione riprenderà domenica 9 gennaio come sempre nel primo pomeriggio di Canale 5 e poi dal 10 gennaio ripartirà anche l'appuntamento con il daytime visibile tutti i giorni sempre sulla rete Mediaset.

Nuove puntate che si preannunciano imperdibili e scoppiettanti per i telespettatori e gli allievi stessi dello show, dato che si avvicinerà la fatidica scelta dei concorrenti che potranno accedere alla fase serale, in programma dal prossimo marzo nel prime time di Canale 5.

Le anticipazioni su Amici 21 rivelano che, nel 2022, ci sarà il ritorno dei ballerini Mattia e Christian, assenti dall'ultima puntata del talent show in onda su Canale 5.

Mattia e Christian ritornano nella scuola: anticipazioni Amici 21

La loro assenza non era affatto passata inosservata e, in trasmissione, non erano stati forniti neppure dettagli su questa assenza dei due amati ballerini.

Ebbene, un po' di chiarezza sul loro percorso nella scuola, è stata fornita dal video che in queste ore è apparso sui social del talent show per augurare buon anno a tutti i telespettatori e fan della trasmissione.

Nel video, realizzato in queste ore, sono presenti tutti i concorrenti di Amici 21 e sono presenti anche Mattia e Christian: i due sono rientrati in casetta e quindi hanno ripreso il loro percorso nella scuola, in vista delle nuove puntate di questo 2022.

E poi ancora, le anticipazioni sulle prossime puntate del talent show di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio anche per l'esito del verdetto di Rudy Zerbi legato alle sorti delle due cantanti Rea e Nicol.

Nicol e Rea a rischio: anticipazioni Amici 21 nuove puntate

Durante le ultime puntate del daytime in onda su Canale 5, Zerbi ha messo in discussione il percorso delle due cantanti, al punto da ammettere di poterle anche far fuori definitivamente dal cast di Amici 21.

Per questo motivo, le sorti di Rea e Nicol sembrano essere appese a un filo e nelle nuove puntate in programma nel 2022, si saprà se alla fine Zerbi le ha fatte fuori per davvero oppure no.