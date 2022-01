Il daytime di Amici che è andato in onda il 12 gennaio, ha fatto un po' di chiarezza su un allievo che era sparito dalle scene da quasi un mese. Collegandosi con la casetta dove vivono gli allievi, Maria De Filippi ha informato Mattia del fatto che si è procurato una micro lesione al piede e quindi il suo futuro nella scuola è in bilico. Il ballerino ha pianto disperato dopo aver saputo che potrebbe non partecipare al serale, ma i compagni l'hanno spronato a credere in una guarigione completa.

Brutte notizie per un protagonista di Amici

I fan di Amici sono rimasti spiazzati dalla comunicazione che Maria ha dato a Mattia lo scorso 12 gennaio.

Mentre i ragazzi pranzavano, la presentatrice si è collegata con loro ed ha detto al ballerino: "Hai una micro lesione, non si sa se puoi rimanere nella scuola".

"Si vedrà. Tu ora stai a riposo, fai le cure e spera che vada tutto bene", ha concluso la padrona di casa del talent-show nel sintetico ma chiaro discorso che ha fatto al giovane danzatore di latino-americano.

L'allievo del team Todaro si è infortunato in sala prove attorno alla metà di dicembre, tant'è che per settimane si sono perse le sue tracce sia nei daytime che negli speciali che sono andati in onda la domenica pomeriggio. Lo scorso 9 gennaio, invece, Zenzola ha partecipato alla prima puntata del 2022 ma non si è esibito: il giovane è rimasto seduto al suo banco per tutta la durata della registrazione.

Il 14 gennaio nuova registrazione di Amici

Mattia ha pianto tanto dopo aver saputo che la sua permanenza nella scuola è a rischio. La presentatrice di Amici, infatti, non gli ha dato molte informazioni né sul suo infortunio né sui tempi di recupero: Maria si è limitata a parlare di una micro lesione che non si sa bene quando guarirà.

Il ballerino che fa parte della squadra di Raimondo Todaro, dunque, potrebbe essere costretto ad abbandonare il programma ad un passo dal serale, la fase che dovrebbe andare in onda a partire dal mese di marzo in prima serata su Canale 5.

Christian ha cercato di tirare su il morale all'amico dicendogli di credere nella possibilità che restando a riposo assoluto il suo piede possa tornare quello di prima, ma le lacrime e lo sconforto hanno preso il sopravvento comunque.

Probabilmente si saprà qualcosa in più sulla condizioni fisiche di Mattia il 14 gennaio, quando sarà registrata una nuova puntata del format Mediaset, quella che sarà trasmessa in tv domenica 16.

Confronti, scelte e crisi nella scuola di Amici

Negli ultimi giorni sono successe molte cose nella scuola di Amici.

Rudy Zerbi sta portando avanti un confronto tra Elena e Paily: solamente dopo aver capito il talento di entrambe, il professore deciderà se tenere una delle due, eliminarle oppure se puntare su un altro ragazzo.

La nuova allieva Alice, invece, ha incontrato tutti e tre gli insegnanti di danza per potersi fare un'idea su chi possa tirare fuori il meglio da lei. Dopo qualche giorno di riflessione, la giovane ha scelto di farsi seguire da Alessandra Celentano, la maestra che le sembra più severa e quindi più adatta al suo modo di vedere l'arte e il ballo in generale.

Nicol, invece, ha avuto un crollo dopo essersi piazzata agli ultimi posti della classifica stilata da Arisa domenica scorsa. La cantautrice stava mettendo in discussione la sua permanenza nella scuola, ma ci ha pensato Maria De Filippi ha farle un discorso adatto a risollevarle il morale. L'unica cosa poco carina che la conduttrice ha fatto notare alla giovane, è che nessuno dei suoi compagni si è preoccupato per lei dopo averla vista piangere in studio per gli scarsi risultati che sta ottenendo.