Nella giornata di martedì 4 gennaio verrà registrata la nuova puntata di Amici. Il quindicesimo appuntamento del programma di Maria De Filippi è previsto per la giornata di domenica 9 gennaio. Nelle nuove riprese gli allievi si scontreranno in sfide di canto e ballo e saranno previste esibizioni degli alunni del talent. Al momento, c'è grande attesa per rivedere fra i banchi della scuola Mattia e Christian che erano stati assenti nelle ultime riprese. Inoltre, durante la prossima puntata, Rea, Nicol e Carola rischieranno l'eliminazione perché dovranno affrontare le sfide dopo essere arrivate ultime nelle classifiche delle esibizioni fatte prima delle vacanze natalizie.

Amici, anticipazioni puntata del 9 gennaio: Mattia e Christian tornano in studio

I fan di Amici stanno attendendo con ansia il ritorno del talent show di Maria De Filippi in televisione. Nel corso delle ultime riprese, due degli alunni più amati del programma di Canale 5 sono stati assenti. Infatti, Mattia Zenzola non ha preso parte ad alcune puntate della trasmissione di Maria De Filippi, sia per via di un provvedimento disciplinare che gli aveva dato Raimondo Todaro e, successivamente, per via di problemi di salute. Anche Christian Stefanelli non aveva preso parte alle ultime riprese perché non stava bene. Pertanto, occorrerà attendere la nuova puntata della trasmissione per rivedere i due alunni della scuola.

Amici, riprese del 4 gennaio: Rea, Nicol e Carola a rischio eliminazione

Nel corso della registrazione di Amici che avverrà nella giornata di martedì 4 gennaio, come di consueto, gli allievi della scuola di Maria De Filippi dovranno affrontare delle sfide. Nella puntata che andrà in onda sul piccolo schermo nella giornata di domenica 9 gennaio ci saranno tre sfide che dovranno fare tre alunne della scuola.

Infatti, prima della pausa natalizia, Rea e Nicol erano arrivate ultime nella classifica dei cantanti fatta da Fedez, mentre Carola era arrivata ultima nella gara di ballo. Pertanto, le due cantanti e la ballerina dovranno scontrarsi con tre persone che arriveranno dall'esterno.

Amici, puntata del 9 gennaio: le esibizioni degli allievi e gli ospiti

Nel corso della nuova puntata di Amici, inoltre, non mancheranno le esibizioni degli alunni della scuola. Infatti, come accade in ogni puntata, i cantanti e i ballerini canteranno e danzeranno di fronte al pubblico. Inoltre, in studio arriveranno ospiti che dovranno giudicare le performance dei ragazzi e ci sarà un personaggio del mondo dello spettacolo che farà la classifica delle esibizioni canore. Al momento, però, non sono ancora trapelati i nomi degli ospiti che parteciperanno alla puntata del 9 gennaio. Non resta pertanto che attendere ulteriori informazioni, per scoprire qualcosa in più su quello che accadrà nel corso del quindicesimo appuntamento di Amici.