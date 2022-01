Il covid non risparmia nessuno. questa volta si sarebbe abbattuto sul programma Amici di Maria De Filippi, obbligando tutti ad uno stop forzato. Sarebbe infatti saltata per questo motivo la registrazione della nuova puntata prevista per questo pomeriggio, mercoledì 26 gennaio. Il diciottesimo appuntamento sarebbe poi andato in onda, come di consueto, domenica 30 gennaio.

È saltata la nuova puntata di Amici la cui registrazione era prevista per oggi

I fans di Amici che, impazienti, attendono come ogni mercoledì anticipazioni sulla registrazione della nuova puntata, purtroppo rimarranno delusi.

Il motivo? La registrazione è saltata e la causa sarebbe da imputare al Covid-19. A lanciare questa indiscrezione è stato nelle scorse ore il sito TvBlog.it. Stando a quanto riportato dal portale, alcuni ballerini professionisti sarebbero risultati positivi al Coronavirus dopo aver effettuato un tampone di controllo. Dopo gli insegnanti Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini che hanno partecipato alle ultime puntate in collegamento da casa, ora il virus avrebbe raggiunto anche il corpo di ballo. Era stato lo stesso ballerino Andreas Muller ad annunciare attraverso i social di essere positivo.

Il Covid è arrivato nella scuola di Amici ed ha bloccato il programma

Andreas Muller è stato il primo a parlare apertamente della sua positività al Coronavirus.

Il ballerino ha raccontato, tramite alcune storie pubbliche sul suo profilo Instagram, di essere stato molto attento a non contagiarsi, nonostante sia la sua compagna Veronica, sia sua figlia Olivia siano risultate positive nei giorni scorsi. Il peggio sembrava essere passato, poi proprio quando si è sottoposto al tampone di controllo, prima di rientrare a lavoro, purtroppo è risultato positivo.

Per quanto riguarda gli altri ballerini che hanno contratto il virus, le loro identità non sono note. Sempre basandosi su quanto riportato da TV Blog, starebbero tutti bene e non accuserebbero sintomi gravi, motivo per cui potrebbero tornare presto a lavoro.

Puntata in diretta domenica 30 gennaio?

Riguardo la nuova puntata di Amici, la diciottesima nello specifico, non si conosce la prossima data di registrazione.

Le notizie non sono certe, ma molto probabilmente potrebbe essere registrata tra venerdì 28 gennaio e sabato 29. Un'altra ipotesi che si è profilata in queste ore, è la possibilità che la puntata vada in onda in diretta domenica 30 gennaio. Quando i fans potranno tornare a seguire le vicende degli allievi e scoprire come si evolverà il loro percorso all'interno della scuola di Amici? Non resta che aspettare nuove indiscrezioni per scoprirlo.