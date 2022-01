Anche oggi giovedì 20 gennaio, quasi tutto il daytime di Amici è stato dedicato alla "faida" in corso tra due insegnanti di ballo. Alessandra Celentano ha chiesto un immediato confronto con Raimondo Todaro dopo aver saputo della sua proposta alla produzione di eliminare il danzatore meno apprezzato da giurati esterni in base ad alcune classifiche. I due si sono scontrati a lungo e la maestra ha avvertito il collega che sta cercando un ballerino di latinoamericano che possa prendere il posto dell'infortunato Mattia.

Aggiornamenti dalla scuola di Amici

Manca sempre meno all'inizio del serale, perciò i professori sono alla ricerca di conferme dai talenti che hanno scelto e sostenuto in questi ultimi mesi.

La puntata di Amici che è andata in onda giovedì 20 gennaio, è stata quasi interamente dedicata ad una dinamica sta sta appassionando parecchio il pubblico: il futuro di Mattia nella scuola.

Il ragazzo è fermo da circa un mese per una micro lesione al piede che non si sa ancora in quanto tempo guarirà del tutto. Anche per questo motivo, la maestra Celentano ha iniziato a "prendere di mira" l'allievo, interrogandolo sulla teoria di danza classica che ha dimostrato di non conoscere.

Vista la poca collaborazione del giovane, la professoressa Alessandra ha chiesto alla produzione di poter fare dei casting mirati: la docente intende selezionare personalmente danzatori di latinoamericano che si reputano più bravi del titolare della classe.

La reazione di Raimondo 'scuote' i fan di Amici

Probabilmente per proteggere il suo allievo infortunato da qualsiasi tipo di provvedimento abbia in mente la maestra Celentano, Todaro ha fatto una proposta alla produzione di Amici.

Emulando ciò che ha chiesto ed ottenuto Rudy Zerbi meno di una settimana fa, Raimondo ha esortato gli addetti ai lavori a prendere in considerazione l'ipotesi di fare una media di tutte le classifiche che esperti di danza hanno stilato in questi mesi ed eliminare colui/lei con il voto più basso (esattamente come è successo con Nicol di recente).

Ad oggi, spetterebbe a Carola abbandonare la scuola ad un passo dal serale in quanto è lei ad aver brillato meno nelle gare alle quali i ballerini della classe hanno partecipato da settembre, anche se c'è da precisare che molti come Serena, Mattia e Cosmary hanno preso parte a pochissime competizioni o perché erano infortunati o perché avevano la maglia sospesa.

La professoressa Alessandra si è opposta a questa richiesta soprattutto perché sembra andare nuovamente a discapito di un talento del suo team, però ha invitato il collega a riflettere sull'eventualità di fare altre gare basate solo sulla tecnica classica e poi decretare un eliminato.

Il responso del medico di Amici sarà decisivo

Raimondo ha subito respinto la controproposta di Alessandra dicendo che sarebbe ingiusto far gareggiare i suoi allievi sulla tecnica classica che non è il loro genere.

Visto il mancato accordo, la maestra Celentano ha informato il collega che da lì a breve avrebbe aperto dei casting per aspiranti alunni di latinoamericano che si considerano più bravi di Mattia.

"Lui è fermo da più di un mese e, mi spiace dirlo, ma è una zavorra per il programma.

Penso che debba essere sostituito al più presto", ha fatto presente l'insegnante di Amici prima che Todaro la bloccasse.

"Mattia non andrà via perché lo dici tu, ma solamente se il dottore dirà che non può tornare a ballare in breve tempo. Anche se non dovesse recuperare, ti avviso che non prenderei un altro", ha puntualizzato il docente della scuola.

Visto che il 19 gennaio è stata registrata la puntata che andrà in onda domenica prossima, si sa già che l'allievo del team capitanato da Raimondo non è guarito (infatti non si è esibito) ma il medico non si è ancora espresso sul suo futuro nel talent.