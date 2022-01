Le anticipazioni sulla programmazione Mediaset del 2022 rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di fiction che saranno trasmesse in prime time. Accanto ai titoli che sono stati riconfermati per una nuova stagione come nel caso di Buongiorno mamma con Raoul Bova, se ne aggiungeranno anche altri nuovi. Questo è il caso di Viola come il mare, la nuova Serie TV che segnerà il debutto di Can Yaman in una fiction tutta italiana.

Fiction Mediaset 2022, anticipazioni nuovi titoli: cosa andrà in onda

Nel dettaglio, le anticipazioni legate alle fiction Mediaset del 2022, rivelano che il nuovo anno partirà all'insegna di tre nuove produzioni che andranno in onda nel corso dei prossimi mesi.

Si parte da Fosca Innocenti, una nuova fiction thriller con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca.

Spazio poi al debutto di Più forti del destino, una nuova serie televisiva in costume che segnerà il ritorno in una fiction Mediaset di Loretta Goggi.

E poi ancora, tra i nuovi titoli va segnalato Viola come il mare, la nuova attesissima fiction con protagonista Can Yaman.

Can Yaman protagonista della fiction Mediaset del 2022

Il divo turco che, fino a questo momento è stato protagonista di diverse serie televisive pomeridiane, approderà per la prima volta nel prime time di Canale 5, con questa serie che lo vedrà protagonista al fianco di Francesca Chillemi.

Trattasi del titolo più atteso di questo 2022: Viola come il mare potrebbe essere la "rivelazione" di questa stagione televisiva sia dal punto di vista auditel che per quanto riguarda il gradimento di critica e spettatori.

Le anticipazioni delle nuove fiction Mediaset che andranno in onda nell'arco del 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di una serie che ha ottenuto un grande successo di ascolti con la prima stagione.

Confermata Buongiorno mamma 2 con Bova: anticipazioni fiction Mediaset 2022

Trattasi di Buongiorno mamma, la serie con protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetti, che tornerà in onda con le nuove puntate della seconda stagione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel corso della nuova stagione televisiva, Mediaset tornerà a puntare anche sul genere "mafia", che tanto successo aveva ottenuto in passato con titoli come Squadra Antimafia - Palermo Oggi e Rosy Abate.

Questa volta, invece, la nuova fiction che presto andrà in onda su Canale 5 si intitola Lady Corleone e nei panni della protagonista ci sarà l'attrice Rosa Diletta Rossi.

Tra i nuovi titoli annunciati per il 2022, spicca anche Il Patriarca, una nuova fiction che vedrà protagonista Claudio Amendola, che tornerà a recitare in una serie del Biscione dopo il successo di Nero a metà, la fiction poliziesca di Rai 1 giunta alla sua terza stagione di messa in onda.