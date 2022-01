Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate che andranno in onda nel preserale di Rai 3 nella settimana fino a venerdì 21 gennaio 2022, sono ricche di colpi di scena.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, infatti, assisteremo al ritorno di Katia, l’ex di Franco Boschi, ma questa non sarà l’unica vicenda interessante. La piccola Bianca andrà in crisi a causa dell’assenza della madre Angela e assumerà atteggiamenti non proprio positivi. Per il marito di Marina il periodo turbolento non avrà fine, anzi peggiorerà in seguito alla conversazione tra Giordano e Ferri, che l’uomo origlierà.

Un posto al sole: Speranza concede una chance a Samuel

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, nell’abitazione della famiglia Bruni si respirerà aria di forte preoccupazione. Patrizio, infatti, in seguito all’acceso scontro avuto con l’ex di Clara, dovrà fare i conti con la vendetta di Alberto, determinatissimo a fargliela pagare. Speranza concederà una possibilità a Samuel e il ragazzo rifletterà sul da farsi, in quanto non avrà intenzione di sprecare la chance ottenuta dalla ragazza del suo cuore. Silvia, invece, dovrà fare i conti con un’amara constatazione che la metterà a dura prova. La proprietaria del caffè Vulcano si renderà conto che la sua relazione con Giancarlo non è ben vista dai suoi amici: cosa deciderà di fare Silvia a questo punto?

Il ritorno di Katia, Bianca bisticcia con Jimmy: le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Bianca si ritroverà non solo a dire una bugia ma anche a litigare con Jimmy. Tutta questa inquietudine sarà la conseguenza dell’assenza di sua mamma Angela. A Palazzo Palladini farà ritorno un gradito personaggio che movimenterà un po’ la situazione all’interno della terrazza, comportando tensioni e gelosie: di chi si tratterà?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A quanto pare di Katia Cammarota, ossia la madre di Nunzio nonché ex di Franco.

Upas: Alberto ricatta Clara, Nunzio presenta Chiara a sua mamma

Nelle prossime puntate di Un posto al sole sarà dato spazio anche a Guido e Mariella e alla loro 'lista' che finirà per mettere alle strette il vigile Del Bue. Successivamente i due si ritroveranno a vivere un momento altamente imbarazzante.

Alberto, invece, ricatterà Clara, la quale si ritroverà dinanzi ad un dilemma, mentre Chiara confiderà a Nunzio di sentirsi schiacciata dalle responsabilità che le sono piombate addosso in seguito alla morte del papà. Successivamente la ragazza parteciperà alla cena in cui Nunzio la presenterà alla mamma. Patrizio, invece, capirà che Alberto sta ricattando Clara Curcio! Renato, nel frattempo, proverà a tendere una mano al nipote.

Un posto al sole anticipazioni prossime puntate: Clara cede al ricatto di Alberto, Fabrizio in crisi

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Clara cederà al ricatto del suo ex e annuncerà a Patrizio dell’imminente convivenza con Alberto. Questa notizia farà andare in escandescenze il ragazzo!

Sentendosi sola e triste per l’assenza di Giancarlo, Silvia troverà conforto dall’amica Mariella, la quale, pur di supportarla, finirà per pressare ulteriormente il marito Guido. Nel frattempo, il rapporto tra Marina e Fabrizio arriverà vicino ad un punto di non ritorno. Rosato, infatti, ascolterà la conversazione tra la moglie e Roberto, in cui lei esprimerà l’intenzione, seppur non condivisa da Ferri, di respingere la proposta di Chiara. Sarà così che Fabrizio piomberà in una spirale autodistruttiva estremamente pericolosa e che rischierà di rovinare anche Marina.