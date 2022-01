Seppur in netto ritardo rispetto al previsto, gli ascolti tv della giornata di lunedì 17 gennaio, segnano un andamento ancora positivo per il Grande Fratello Vip 6, il reality show condotto da Alfonso Signorini, che continua ad ottenere ottimi ascolti in prime time. Su Rai 1, invece, dati in leggero calo per la fiction Non mi lasciare che vede protagonista l'attrice Vittoria Puccini. In daytime ottimi ascolti per Avanti un altro con Bonolis.

Bene il Grande Fratello Vip 6: ascolti tv 17 gennaio 2022

Nel dettaglio, il verdetto ascolti della giornata di lunedì 17 gennaio è arrivato in netto ritardo a causa di problemi tecnici per la società di rilevazioni dei dati Auditel.

In prime time, prosegue l'andamento positivo per il Grande Fratello Vip 6 condotto da Signorini che con la puntata di ieri sera, caratterizzata da un nuovo faccia a faccia tra Soleil Sorge e Delia Duran e dalle varie sorprese a Kabir Bedi e Katia Ricciarelli per i loro compleanni, ha ottenuto un ascolto di oltre 3,2 milioni di spettatori.

La nuova puntata del reality show Mediaset ha registrato una media del 21,36% di share, toccando una media che ha sfiorato il 33% nella parte finale denominata GF Vip Night.

Cala la fiction Non mi lasciare su Rai 1: ascolti tv 17 gennaio

Un trend positivo per il programma che, ormai, da diverse settimane viaggia sopra una media costante del 20% di share sia di lunedì che di venerdì sera.

Su Rai 1, invece, ascolti in leggero calo per la seconda puntata di Non mi lasciare, la fiction con protagonista Vittoria Puccini che ha totalizzato una media di 4,3 milioni di spettatori con uno share del 19,57%.

Sempre in prime time, ascolti sottotono per la trasmissione Freedom in onda su Italia 1 che ha totalizzato una media di 815 mila spettatori nella prima parte, passati poi a 961 mila nella seconda parte con uno share complessivo che ha sfiorato il 4%.

In prime time bene Report e Quarta Repubblica

Su Rai 3, invece, buoni ascolti per la trasmissione di inchieste Report, che ha totalizzato una media di 1,5 milioni nella prima parte e 1,7 milioni nella seconda parte con uno share del 7,64%.

Il nuovo appuntamento con il talk show politico Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro su Rete 4, ha interessato una media di 909 mila spettatori, totalizzando uno share di poco superiore al 5%.

Per quanto riguarda il daytime di ieri 17 gennaio 2022, bene gli ascolti de I Soliti Ignoti condotto da Amadeus che, seppur in replica, ha ottenuto una media di oltre 5,1 milioni di spettatori arrivando al 20% di share.

Ottimi ascolti anche per la storica soap opera Un posto al sole che in access prime time su Rai 3 ottiene una media di oltre 1,7 milioni di spettatori totalizzando il 6,80% di share.

Cresce Avanti un altro con Bonolis: ascolti tv 17 gennaio

Nel preserale bene gli ascolti di Avanti un altro con Paolo Bonolis che ha totalizzato una media di oltre 4,2 milioni nella seconda parte con il 20,85%

Su Rai 1, invece, il meglio de L'Eredità ha totalizzato una media di 3,6 milioni di spettatori fermandosi al 17,50% di share.