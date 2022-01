Gli ascolti tv di venerdì 7 gennaio 2022, vedono trionfare il Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini è tornato in onda di venerdì sera dopo un lungo periodo di stop ed ha subito registrato un nuovo record di ascolti in prime time. In daytime, invece, ottimi ascolti per Il Paradiso delle signore 6 che continua a registrare record dal punto di vista auditel mentre, su Canale 5, Striscia la notizia continua a registrare ascolti ben al di sotto delle aspettative.

Record per il Grande Fratello Vip 6: ascolti tv venerdì 7 gennaio 2022

Nel dettaglio, il verdetto ascolti di questo venerdì 7 gennaio 2022, vede trionfare in prime time il Grande Fratello Vip 6.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini è tornato in onda con la doppia puntata settimanale dopo un lungo periodo di stop, dettato dalla pausa natalizia.

Nonostante l'assenza protratta per quasi un mese, il GF Vip ha subito registrato un nuovo record di ascolti per la serata del venerdì.

La puntata di ieri sera, caratterizzata dall'ingresso in casa di Alfonso Signorini che ha varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà per poter affrontare e bacchettare i concorrenti dopo le accesi liti, ha registrato una media di circa 3,5 milioni di spettatori con uno share del 21%.

Vola il GF Vip 6 in prime time, bene The Voice Senior

Numeri decisamente molto positivi per il GF Vip che continua ad essere uno dei programmi di punta della programmazione Mediaset in prime time, tanto da toccare anche picchi del 28% durante la messa in onda.

Sempre nel prime time di ieri sera 7 gennaio, la nuova puntata di The Voice Senior condotto da Antonella Clerici ha registrato una media di 3,9 milioni di spettatori pari al 18,80% di share.

Sempre in prime time, bene il film Io speriamo che me la cavo trasmesso su Rete 4 e visto da una media di 1,2 milioni di spettatori pari al 5,50% di share.

Record per Il Paradiso delle signore, male Pomeriggio 5 News

Per quanto riguarda, invece, gli ascolti del daytime di questo venerdì 7 gennaio 2022, da segnalare il boom di ascolti de Il Paradiso delle signore 6 che su Rai 1 ha registrato un nuovo record con ben 2,3 milioni di spettatori e oltre il 18,60% di share.

Ottimi ascolti anche per La Vita in diretta che ha registrato una media di circa 2,8 milioni di spettatori con oltre il 18,50%.

Surclassata la concorrenza di Pomeriggio 5 News che ha totalizzato una media di circa 1,8 milioni di spettatori con uno share fermo all'11% di share.

Flop Striscia la notizia: ascolti tv 7 gennaio

In access prime time, invece, ascolti flop per Striscia la notizia: la puntata di ieri 7 gennaio del tg satirico, è stata seguita da una media di circa 3,8 milioni di spettatori con il 15,30%.

Il programma Mediaset è stato surclassato dalla concorrenza dei Soliti Ignoti che su Rai 1 è stato visto da una media di circa 5,3 milioni di spettatori con uno share che ha toccato il 21,20%.