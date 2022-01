Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera americana 'Beautiful', che racconta la vita, gli amori e i dolori di due famiglie dell'alta moda di Los Angeles, gli Spencer e i Forrester. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 24 al 29 gennaio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'odio che Thomas prova nei confronti di Liam, sullo svenimento del fratello di Steffy, sul tradimento di Liam, sul chiarimento fra Hope e il marito, sulla serenità famigliare di Ridge e Brooke e sulle condizioni critiche di Thomas.

Ridge discute col figlio

Le anticipazioni di 'Beautiful' ci segnalano che Thomas si renderà conto di nutrire del rancore soltanto nei confronti di Liam, colpevole di essere il suo rivale in amore e di aver fatto soffrire sua sorella. Ridge andrà a trovare il figlio per sincerarsi delle sue condizioni mentali per poi tornare a casa dalla sua amata moglie. Rimasto solo, Thomas si soffermerà a parlare con il manichino senza rendersi conto che Hope lo sta osservando dalla porta. Trovandosi di fronte la figlia di Brooke e la bambola nello stesso momento, il figlio di Ridge Forrester sembrerà finalmente liberarsi delle sue allucinazioni. Hope tenterà di rassicurarlo, promettendogli di aiutarlo a superare i suoi problemi.

Ascoltate le parole della sua amata, Thomas cadrà a terra, perdendo i sensi. Spaventata, Hope manderà a chiamare Finn e insieme a lui porteranno Thomas d'urgenza in ospedale.

Liam scopre che la moglie non l'ha tradito

Dopo aver trascorso una notte d'amore con Steffy, Liam le confiderà di non poter mai perdonare il tradimento di Hope, convinto che quest'ultima si sia lasciata baciare da Thomas.

Dopo di che, il figlio di Bill Spencer si recherà a casa di Thomas per affrontarlo nuovamente, ma giunto lì rimarrà stupito nel trovare la moglie. Furioso e ferito dal presunto tradimento subito, Liam continuerà ad accusare Hope senza lasciarla parlare fino a quando lei non sarà costretta a mostrargli il manichino che la ritrae in maniera inquietante.

A quel punto, non potendo più negare l'evidenza, Liam si renderà conto di aver commesso un errore a credere che la moglie gli sia stata infedele. Ridge e Brooke si ritroveranno a parlare dei piani orditi da Quinn e Shauna per separarli, rendendosi conto di quanto siano stati fortunati a sventarli prima che fosse troppo tardi. La serenità ritrovata spingerà la figlia di Brooke a confidare al marito di essere nuovamente felice insieme a lui dopo tanto tempo. In ospedale, Finn avvertirà Steffy e Ridge del malore di Thomas, informandoli che il giovane potrebbe avere una seria lesione celebrale.