Le anticipazioni della famosa soap opera americana 'Beautiful', dal titolo originale 'The Bold and the Beautiful', riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 31 gennaio al 4 febbraio su Canale 5, Thomas Forrester avrà una brutta ricaduta e all'improvviso perderà i sensi: il giovane verrà immediatamente portato in ospedale e verrà ricoverato. Con il passare dei giorni, purtroppo, le condizioni di Thomas peggioreranno sempre di più e l'uomo sarà costretto ad operarsi d'urgenza. Nel frattempo, Wyatt deciderà di parlare con sua madre Quinn, riguardo a quello che lei e Shauna hanno fatto a Brooke e a Ridge: Fuller ascolterà il parere di suo figlio, ma non avrà intenzione di pentirsi per le sue azioni.

Beautiful, episodi dal 31 gennaio al 4 febbraio: Thomas perde i sensi e viene ricoverato

Negli episodi di 'Beautiful', trasmessi dal 31 gennaio al 4 febbraio, Liam Spencer (Scott Clifton) rimarrà sconvolto, poiché scoprirà che Hope (Annika Noelle) non lo ha mai tradito e che Thomas stava davvero baciando un manichino. Poi la giovane Logan racconterà al suo fidanzato che Thomas è stato colto da vere e proprie allucinazioni, prima di perdere i sensi. Dopo l'accaduto, il fratello di Steffy verrà ricoverato in ospedale e al suo capezzale ci saranno Ridge e la sorella: i due si sentiranno in colpa per non aver capito la gravità della situazione. Nel frattempo, Paris e Zende faranno una bella chiacchierata presso l'ufficio della Forrester Creations e tra loro ci sarà una forte sintonia, i due parleranno anche di Zoe e della brutta storia nella quale è stata coinvolta.

Beautiful, puntate 31 gennaio - 4 febbraio: Thomas viene operato d'urgenza

Nelle puntate di 'Beautiful', in onda dal 31 gennaio al 4 febbraio su Canale 5, Zende (Rome Flynn) racconterà a Paris (Diamond White) che da bambino aveva un bellissimo rapporto con Thomas: spera che d'ora in poi le cose tra lui e la sua famiglia vadano sempre meglio.

Intanto, le condizioni del giovane Forrester peggioreranno all'improvviso, tanto che dovrà sottoporsi ad un'operazione d'urgenza. Sarà così che Steffy, Ridge, Liam e Hope attenderanno la fine dell'intervento con trepidazione, nonostante siano molto preoccupati.

The Bold and the Beautiful: Wyatt e Florence si confrontano con Quinn

Più tardi Wyatt e Florence si confronteranno con Quinn riguardo quello che hanno fatto lei e Shauna nei confronti di Ridge e Brooke. Wyatt cercherà in tutti i modi di far ragionare sua madre, la quale, a causa della vicenda, è stata cacciata di casa da Eric. La donna, però, non cambierà idea, non pensando di aver fatto qualcosa di sbagliato. Sarà così che Quinn continuerà ad abitare a casa di suo figlio.