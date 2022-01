Le puntate di Beautiful in onda dal 31 gennaio al 5 febbraio saranno incentrate su Thomas e sull'operazione al cervello a cui verrà sottoposto. Mentre il giovane stilista sarà in sala operatoria, Ridge ringrazierà Hope per aver soccorso Thomas e per avergli in sostanza salvato la vita. Non solo, Forrester apprezzerà il fatto che Hope sia sempre stata vicino al figlio, nonostante i guai che in passato le ha procurato.

Thomas sottoposto ad una delicata operazione al cervello

In Beautiful le prossime trame saranno incentrate su Thomas giunto in gravi condizioni all'ospedale dopo essere svenuto di fronte a Hope.

Prontamente soccorso dalla figlia di Brooke, per Thomas le cose non sembreranno volgere al meglio. In ospedale si scoprirà che il giovane avrà un edema cerebrale che dovrà essere prontamente rimosso con una delicata operazione al cervello. Un intervento rischioso ma l'unico che potrà salvargli la vita. Alla Forrester intanto, Paris e Zende cominceranno a flirtare e parleranno della brutta vicenda in cui era rimasta coinvolta Zoe.

Anticipazioni Beautiful: Hope non lascia solo Thomas in ospedale

Inevitabilmente, nel corso delle prossime puntate di Beautiful, Ridge e Steffy saranno più che mai preoccupati per le sorti di Thomas. Anche Hope non sarà da meno e resterà in ospedale per tutto il tempo.

La giovane Logan non vorrà lasciare solo Thomas soprattutto dopo aver scoperto grazie a Finn, che le allucinazioni di Thomas erano causate dall'ematoma al cervello. Pertanto, Hope ripenserà anche al passato e a tutti i comportamenti scellerati del giovane che, a questo punto, verranno visti in modo diverso. In ospedale ci sarà anche Liam, il quale sarà sempre più attanagliato dai sensi di colpa per aver tradito Hope con Steffy.

Il giovane Spencer infatti, dopo aver scoperto di aver equivocato il bacio tra Thomas e Hope, sarà sempre più in crisi.

Ridge è grato a Hope per aver salvato la vita a Thomas

In ospedale, Liam, Hope, Ridge e Steffy attenderanno notizie da Finn sull'esito dell'operazione di Thomas. Per tutti quanti sarà un momento molto difficile e Ridge coglierà l'occasione per ringraziare Hope per aver soccorso tempestivamente Thomas.

Sarà grazie a lei che Thomas potrà ancora avere una chance per guarire. Non solo, lo stilista la ringrazierà anche per il fatto di essere stata sempre vicina al figlio, nonostante tutti i guai che il ragazzo le ha procurato in passato. A questo punto, non resterà altro che attendere notizie sull'esito dell'intervento chirurgico. Thomas riuscirà a salvarsi? Per scoprirlo, non resta che seguire i nuovi appuntamenti con la soap Tv americana. A, tal riguardo, si ricorda che Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato nel consueto orario delle 13:40.