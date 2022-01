In Beautiful nel corso delle puntate in onda in questo mese di gennaio, Liam commetterà un grave errore. Spencer infatti finirà a letto con Steffy dopo aver erroneamente creduto che Hope e Thomas si siano baciati. Liam scoprirà solo in seguito che Thomas stava baciando il manichino, ma sarà ormai troppo tardi. Il tradimento sarà compiuto e sia Steffy che Liam si sentiranno in colpa, decidendo poi di mantenere il segreto su quanto accaduto sia con Finn che con Hope.

Liam crede di vedere un bacio tra Thomas e Hope ma fraintende tutto

In Beautiful non mancheranno i colpi di scena.

Le puntate in onda nel corso del primo mese del 2022, saranno ricche di accadimenti, destinati a cambiare le sorti di molti dei protagonisti. In particolare, le cose si complicheranno e non poco per Liam Spencer. Il giovane continuerà a sospettare che Thomas sia ancora ossessionato da Hope. Quest'ultima invece, si convincerà del fatto che il giovane Forrester sia ormai cambiato e vorrà dargli una seconda chance. Peccato che Liam abbia ragione, visto che Thomas avrà in testa solo Hope. Spencer quindi, deciderà di andare a parlare con Thomas per mettere in chiaro le cose ma, quando arriverà da lui, lo vedrà intento a baciare Hope. Questo almeno è quello che crede di vedere Liam. Spencer non si accorgerà infatti che, Forrester jr starà baciando il manichino con le fattezze della moglie.

Beautiful, spoiler: il grande equivoco porta Liam a letto con Steffy

Il grande equivoco porterà Liam a reagire in modo inaspettato. Il giovane sconvolto, andrà dritto a casa di Steffy. L'ex moglie, nonostante sia fidanzata con Finn, si mostrerà molto comprensiva con lui e ascolterà le sue pene d'amore. Liam a questo punto, affogherà i suoi dispiaceri nell'alcool e, complice qualche bicchiere di troppo, finirà a letto con Steffy.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I due trascorreranno una notte di passione insieme, ignari che la situazione per Thomas si starà aggravando ancor di più. Il ragazzo infatti, dopo una discussione con Hope, perderà i sensi e finirà in ospedale. Le sue condizioni appariranno subito critiche.

Liam divorato dai sensi di colpa per aver tradito Hope con Steffy

Il mattino seguente, Liam e Steffy si risveglieranno sentendosi in colpa per quanto appena accaduto tra loro.

I due decideranno di mantenere segreto il tradimento. Finn e Hope non dovranno mai saperlo. Poco dopo, Liam scoprirà quanto accaduto a Thomas e si renderà conto che la sera prima avrà equivocato tutto. Thomas stava baciando il manichino e non Hope in carne e ossa. Per questo, Liam si sentirà ancora più in colpa per aver tradito la moglie con Steffy. Riuscirà Spencer a non dire nulla a Hope? Per scoprirlo non resta che seguire i prossimi appuntamenti con la soap tv americana che, si ricorda va in onda dal lunedì al sabato su canale 5 nel consueto orario delle 13:40.