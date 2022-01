Nuovi scandali saranno al centro delle puntate di Beautiful in programma prossimamente su Canale 5. Le trame della soap opera ambientata negli Usa narrano che Steffy Forrester scoprirà attendere di un bambino dopo aver passato una notte di passione con Liam Spencer, sebbene sia felicemente fidanzata con finlandese. Per questo motivo, sorgeranno dubbi sull'identità del padre del futuro nascituro.

Bella: Liam vittima di sensi di colpa per aver tradito Hope

Le anticipazioni di Beautiful le nuove puntate in onda nelle settimane riguardanti così le settimane in prima visione tv si ffermano sulle conseguenze del tradimento di Steff danni di Finn.

Tutto quando inizia Thomas sarà trasportato in ospedale in seguito ad un grave malore. Qui, i medici scopriranno che il padre di Douglas ha un problema delicato al cervello. Per questo motivo, decideranno di sottoporlo alla rimozione di un edema celebrale. Fortunatamente l'operazione andrà meglio del previsto, tanto che il Forrester jr riprenderà la conoscenza, facendo strappare un sospiro di sollievo ai famigliari.

Dall'altro canto, Liam sarà devastato dai sensi di colpa dopo aver pensato erroneamente che Hope lo avesse tradito con Thomas. Lo Spencer faticherà non poco a non raccontare alla moglie di aver passato una notte di passione con Steffy.

Steffy scopre di essere in attesa ma non sa chi è il padre

Nelle puntate Usa di Beautiful, Steffy scoprirà di essere in attesa di un bambino. La figlia di Ridge, infatti, può ammettere di questa nuova gravidanza, tanto da guardare come una benedizione dopo quello che è successo con lo scambio delle culle con Beth.

eNel frattempo, Liam mentre si muoverà in ansia per le sorti delle sue nozze, Steffy lo informerà di doversi sottoporre a un test del Dna in quanto non sa bambino che porta sia di Finn.

La donna, infatti, vuole togliersi ogni dubbio sulla paternità del figlio, anche se si augura che sia del suo fidanzato. Per questo motivo, la Forrester jr e lo Spencer si metteranno d'accordo sul fatto che sia opportuno mettere al corrente del la situazione sia Finn che Hope.

Finn perdona Steffy, Hope è devastata

Ovviamente, Liam e Finn avranno reazioni differenziate.

Il dottore concederà il perdono alla fidanzata, anche se sconvolto dalla confessione. In questo modo, il ragazzo dimostrerà di nutrire dei veri sentimenti nei confronti di Steffy. La Logan sarà come devastata, tanto da non riuscire a rassegnarsi all'idea che suo marito l'abbia tradita.

Tuttavia, il peggio dovrà ancora venire quando scoprirà che lo Spencer potrebbe essere il padre del bambino che attende l'ex moglie. Tutto questo creerà dei dissapori tra le sorellastre mentre i rapporti tra Liam e Finn diventeranno tesi in attesa dell'esito del test di paternità.