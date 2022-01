Cosa bolle in pentola tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? I due ex coniugi hanno, nelle ultime ore, catalizzato l'attenzione del mondo del Gossip in seguito ad alcune foto mostrate dal portale di Whoopsee. La ex coppia, unita dall'amore per il figlio Santiago, è stata paparazzata insieme presso l'aeroporto di Malpensa. In questa circostanza, il figlio che potrebbe rappresentare il motivo dell'incontro, non si trova con loro, ma il conduttore di "Bar Stella" ha scelto di accogliere la showgirl argentina dopo il viaggio che quest'ultima si è concessa in Uruguay in compagnia dell'amica Patrizia Griffini.

La showgirl rientra in Italia, De Martino a Malpensa per lei

Belen ha abituato ormai i suoi fan alle sue altalene sentimentali ma dopo la fine della sua storia con Antonino Spinalbese, con cui ha avuto la figlia Luna quasi sei mesi fa, nessuno si sarebbe aspettato di rivederlo di nuovo al fianco di Stefano De Martino. I due si sono sposati e con grande amore sono diventati genitori, poi la separazione e poi un grande colpo di scena con la riappacificazione. Purtroppo, però, il matrimonio è definitivamente naufragato, tant'è che Belen pareva aver trovato di nuovo la serenità al fianco dell'hair-stylist.

Ma anche con Spinalbese l'amore sarebbe terminato. Per concentrarsi su se stessa, dopo aver trascorso in Natale in famiglia sulla neve, Rodriguez si è concessa una vacanza rigenerante con Patrizia, l'inseparabile amica che le è stata vicina durante i momenti più difficili.

Ad accoglierla al rientro c'è stato Stefano, con il quale è chiaro che la complicità, nonostante tutto, non si è mai definitivamente estinta. L'ex marito, infatti, ancora una volta ha dimostrato la sua vicinanza a Belen.

Ritorno di fiamma tra Belen e Stefano?

Inutile dire che il gossip è esploso: si tratta di semplice vicinanza, legata al fatto che l'amore per Santiago rappresenterà sempre un filo rosso che li unisce, o c'è altro?

Per alcuni fan si tratta di un ritorno di fiamma in piena regola mentre per latri la possibilità di rivedere insieme Belen e Stefano è alquanto ridotta. Troppo presto per potersi sbilanciare in merito, ma di certo le foto dei due insieme non ha lasciato indifferente quella fetta di fan che non ha mai perso la speranza di rivedere insieme il conduttore dello show di Raidue e la showgirl.

Per il momento, i diretti interessati non hanno espresso una parola, ma sta di fatto che anche relativamente alla fine della sua storia con Spinalbese, Belen non ha mai detto chiaramente che è finita limitandosi a lanciare delle frecciatine sui social che i follower hanno colto immediatamente. Adesso la palla passa ai due ex: il 2022 porterà il ritorno del loro amore? Improbabile ma non impossibile.