Archiviata la storia d'amore con Antonino Spinalbese, la showgirl Argentina Belen Rodriguez è di nuovo single e trascorre le giornate tra lavoro e figli. Prima il presunto ritorno di fiamma con il suo ex marito Stefano De Martino, poi gli incontri fino a tarda notte con l'attore Michele Morrone e infine per le strade di Milano l'abbraccio con Andrea Iannone, con il quale ha avuto una storia d'amore durata quasi due anni.

Belen Rodriguez e le foto con Michele Morrone: a casa sua a notte fonda

Seguire le vicissitudini sentimentali di Belen Rodriguez non è semplice.

Lo sanno bene i paparazzi che non le tolgono mai gli obiettivi da dosso, rincorrendola ovunque per cercare di immortalare l'ultimo scoop su di lei. Il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini le ha dedicato due servizi ed ha pubblicato gli ultimi scatti che la ritraggono con Michele Morrone e con il suo ex Andrea Iannone. Con l'attore di 365 giorni non era iniziata nel migliore dei modi, viste le parole durissime che lui le aveva riservato alcuni mesi fa. Con il passare del tempo però, i due pare abbiano instaurato un bel rapporto. Già tempo fa, erano stati sorpresi mano nella mano in un locale di Milano. Questa volta, come le scorse, si è presentato a casa sua dopo cena, a tarda notte. Il settimanale Chi riporta: "Sì sono visti più volte anche in privato, a casa Rodriguez".

L'incontro con il suo ex Andrea Iannone e il presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino

Riguardo l'incontro con il suo ex Andrea Iannone, pare sia sia avvenuto in maniera del tutto casuale. I due che sono stati fidanzati dal 2016 al 2018, si sono rivisti a pochi passi da un locale dove la showgirl Argentina si era appena esibita in un'apprezzatissima performance canora.

Belen è Iannone si sono abbracciati e hanno chiacchierato un po'.

Tra loro nessun rancore, ma un bel rapporto di amicizia e i ricordi belli dei giorni vissuti insieme. Intanto, si fanno sempre più insistenti le voci di un ritorno di fiamma con il suo ex marito Stefano De Martino. L'ex ballerino di Amici e la conduttrice di Tu si que vales sono stati pizzicati più volte insieme nei giorni scorsi.

Prima in aeroporto, quando De Martino andò a prendere la sua ex moglie al ritorno da una vacanza con le sue amiche, poi le foto che ritraggono Belen sotto casa di Stefano. Pare che la showgirl abbia trascorso lo scorso weekend insieme al suo ex marito e ai suoi due figli Santiago e la piccola Luna Marie.