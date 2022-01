Cambio programmazione in casa Mediaset per la stagione televisiva 2022. Le prime novità riguarderanno la fascia del daytime, dove a farne le spese saranno alcune soap che sono entrate a far parte dei cuori di milioni di spettatori. Una di questa è Una Vita, la fortunata soap opera iberica che da anni appassiona una media di oltre due milioni e mezzo di spettatori ma che, purtroppo, è destinata alla chiusura definitiva. Spazio poi al ritorno di Brave and Beautiful, la serie turca che tornerà in onda su Canale 5.

Una Vita chiude su Canale 5: cambio programmazione Mediaset

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per il 2022 riguarderà in primis la soap Una vita, destinata a chiudere i battenti entro i prossimi mesi di questo 2022.

La soap opera, infatti, non proseguirà in eterno: in patria ha già chiuso i battenti e quindi salutato definitivamente gli spettatori e fan e la stessa sorte, a breve, arriverà anche nel nostro Paese.

Al momento, sebbene manchino ancora un bel po' di episodi prima di arrivare all'epilogo definitivo, il gran finale di sempre di Una Vita sarebbe programmato per la prossima estate 2022.

Gli spettatori, quindi, dovranno salutare per sempre i vari abitanti di Acacias 38 ma questa non sarà l'unica soap destinata a sparire dalla programmazione Mediaset di questo nuovo anno.

Anche la soap Love is in the air chiude i battenti

Occhi puntati anche su Love is in the air, la serie turca che sta tenendo compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset nella fascia oraria che precede l'inizio di Pomeriggio 5.

Anche in questo caso, la soap chiuderà i battenti dopo la seconda stagione e il finale di sempre sarebbe previsto tra febbraio e marzo di quest'anno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Insomma due prodotti che abbandoneranno il pubblico di Canale 5, il quale però avrà la possibilità di assistere alla messa in onda di un'altra serie che aveva ottenuto dei buoni ascolti in daytime ma che era stata sospesa per mancanza di fasce orarie disponibili.

Brave and Beautiful ritorna in onda: cambio programmazione Mediaset 2022

Trattasi di Brave and Beautiful, la soap turca che venne sospesa alla fine della scorsa estate, per lasciare spazio al ritorno di Uomini e donne condotto da Maria De Filippi.

In questo caso la soap venne interrotta nonostante mancassero solo una quarantina di episodi al gran finale di sempre.

I telespettatori e fan di Brave and Beautiful avevano sperato di poterla vedere nella programmazione del weekend di Canale 5 ma così non è stato.

Tuttavia, i fan della soap turca possono stare tranquilli: il ritorno delle nuove puntate finali saranno programmate nel corso di questo 2022, probabilmente tra la primavera e l'estate.

Riuscirà Mediaset a trovare, poi, delle nuove soap in grado di intercettare il gradimento degli spettatori e di tenere così accesa la fascia del daytime pomeridiano di Canale 5? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane, con le anticipazioni sui nuovi palinsesti della stagione estiva 2022.